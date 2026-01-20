ۇيلەر مەن كولىكتەردەگى كوك تۋدى كورىپ، قۋانىپ قالامىن - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەتتىك رامىزدەردى ورىندى قولدانۋ جونىندە پىكىرىن ءبىلدىردى.
- پاتريوتيزم - ارينە، وتانعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىك، ءبىراق ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك پەن ءوز ەلىنە پايدالى بولۋعا ۇمتىلىسسىز مۇنداي سۇيىسپەنشىلىكتىڭ ماڭىزى بولمايدى. قازىر قوعامدا «قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك تۋىن قايدا جانە قاشان پايدالانعان ورىندى؟» دەگەن ماڭىزدى ماسەلە تالقىلانىپ ءجۇر. بۇل ءراسىم ارنايى نورمالار مەن ەرەجەلەر ارقىلى رەتتەلەدى. مەملەكەتتىك رامىزدەردى قولدانعاندا بەيقامدىققا، سالعىرتتىققا جول بەرىلمەيدى، - دەدى پرەزيدەنت قىزىلوردادا وتكەن V قۇرىلتاي وتىرىسىندا.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت زاڭنىڭ تەك ماتىنىنە ەمەس، ءمانى مەن ماقساتىنا دا زەر سالۋ كەرەگىن ايتتى. پاتريوتيزمدى ناسيحاتتاۋ قاجەت، ءبىراق مەملەكەتتىك رامىزدەردى قولدانعاندا ولاردى ساقتىقپەن، ادەپتى تۇردە پايدالانۋ باستى نازاردا بولۋى كەرەك.
- مەن ۇيلەردە، كولىكتەردە، كوشەلەردە، سونداي-اق ەلىمىزدەگى، اسىرەسە، شەتەلدەگى سپورتتىق جانە باسقا ءىس-شارالاردا كوك تۋىمىز جەلبىرەپ تۇرعاندا قۋانىپ قالامىن. سول ارقىلى ەلىمىزدىڭ ازاماتتارى بىرلىگى بەكەم ۇلت ەكەنىمىزدى كورسەتەدى. ولاردىڭ ارەكەتتەرىنەن تۋعان ەلىن ماقتان تۇتاتىنى بايقالىپ تۇرادى. ءبىزدىڭ تۋىمىزدىڭ تانىمال بولۋىنىڭ ارتىندا وتاندىق سپورتشىلاردىڭ جەتىستىكتەرى، عالىمداردىڭ ەڭبەكتەرى، كاسىپكەرلەردىڭ تابىسى مەن مۋزىكانتتاردىڭ جەڭىسى تۇر. بۇل جەتىستىكتەر تۇتاس ەلدىڭ يگىلىگىنە اينالىپ، ونىڭ الەمدەگى بەدەلىن ارتتىرادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىنىڭ ءماتىن ترانسلياتسياسىن Kazinform سايتىنان وقۋعا بولادى.