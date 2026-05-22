ميلليونعا جەتىپ قالدى: پاۆلودارلىقتار كيىك سانىن رەتتەۋ شارالارىن ەنگىزۋ قاجەت دەپ وتىر
پاۆلودار. KAZINFORM - جەرگىلىكتى جاۋاپتى ورگاندار بۇل ۇسىنىستى ق ر ەكولوگيا مينيسترلىگىنە جولداعان. ماماندار كيىك سانى ميلليونعا جەتسە، ولاردى باقىلاۋ قيىنعا سوعاتىنىن ەسكەرتتى.
پاۆلودار وبلىسى جەر قويناۋىن پايدالانۋ، قورشاعان ورتا جانە تابيعي رەسۋرستار باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2023 -جىلى وڭىردە 25 مىڭعا جۋىق اقبوكەن بولعان. بىلتىرعى ەسەپتە ولاردىڭ سانى 100 مىڭعا جەتكەن. ەسەپكە الۋ جۇمىستارى ءار كوكتەمدە جۇرگىزىلەدى. ال 2026 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كيىكتەردىڭ قانشاعا كوبەيگەنىن تەك بولجاۋ عانا قالادى. سەبەبى پوپۋلياتسياسى وتە جىلدام ءوسىپ كەلە جاتىر.
- جابايى جانۋارلاردىڭ سانى كۇرت وسۋدە. ەگەر رەتتەۋدى ءدال ءقازىر باستاماساق، كەيىن جاعدايدى باقىلاۋ قيىنعا سوعادى. ءبىز ەكولوگيا مينيسترلىگىنە باتىس قازاقستان وبلىسىنداعىداي پاۆلودار وڭىرىندە دە رەتتەۋ شارالارىن ەنگىزۋ تۋرالى ۇسىنىستار جولدادىق. رەتتەۋ بارىسىندا كيىكتەردى تاۋارلى ءونىم، سونىڭ ىشىندە كونسەرۆىلەر شىعارۋ ءۇشىن پايدالانۋ ۇسىنىلادى. بۇل جەردە بارلىعى ءوزارا بايلانىستى، ءبىر ماسەلەنىڭ شەشىلۋى ەكىنشى جاعدايعا وڭ اسەر ەتەدى. ەگەر ولاردىڭ سانى ميلليونعا جەتسە، جاعدايدى باقىلاۋ وتە قيىن بولادى، - دەيدى پاۆلودار وبلىسى جەر قويناۋىن پايدالانۋ، قورشاعان ورتا جانە تابيعي رەسۋرستار باسقارماسىنىڭ باسشىسى ساعىن تولەۋتايەۆ.
كوبەيىپ كەتكەن كيىك تابىندارى بۇگىندە فەرمەرلىك القاپتارعا زيان كەلتىرىپ جاتىر. ماي مەن باياناۋىل اۋداندارىنىڭ، سونداي-اق اقسۋ مەن ەكىباستۇز اۋىلدىق ايماقتارىنىڭ شارۋالارى كيىكتەردىڭ جايىلىمدار مەن شابىندىقتاردى تاپتاپ كەتەتىنىنە ءجيى شاعىمدانادى.
بۇعان دەيىن پاۆلودار فەرمەرلەرى كيىك ولەكسەلەرىنەن اۋرۋ تاراپ، ءۇي جانۋارلارىنا جۇعا ما دەپ قاۋىپتەنىپ وتىرعانى تۋرالى جازعان ەدىك.