نەگە ميلليونداعان جاس كورەيالىق توپقا تابىنادى؟
استانا. قازاقپارات- تايۆانداعى BTS جانكۇيەرلەرىنىڭ كونسەرت بيلەتىن الۋ ءۇشىن ءتىپتى ماحاببات قۇدايىنا سيىنىپ جۇرگەنى تۋرالى اقپارات كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. بۇل جاعداي الەمدەگى ەڭ تانىمال مۋزىكالىق ۇجىمداردىڭ بىرىنە اينالعان BTS فەنومەنىنە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى تاعى دا ارتتىردى.
وڭتۇستىك كورەيادان شىققان BTS بۇگىندە جاي عانا مۋزىكالىق توپ ەمەس، جاھاندىق مادەني قۇبىلىس سانالادى. سوڭعى ون جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە ولار ميلليونداعان ادامنىڭ سۇيىكتى ورىنداۋشىلارىنا اينالىپ، K-pop جانرىن الەمدىك دەڭگەيگە شىعاردى. توپتىڭ اندەرى مەن يدەيالارى اسىرەسە جاستار اراسىندا كەڭ قولداۋ تاپتى.
BTS شىعارماشىلىعىنىڭ ەرەكشەلىگى - زاماناۋي جاستاردى تولعاندىراتىن تاقىرىپتاردى قوزعاۋىندا. ءان ماتىندەرىندە ادامنىڭ ءوزىن ىزدەۋى، ارماندارعا ۇمتىلۋى، قوعام قىسىمىمەن كۇرەسى، پسيحولوگيالىق قيىندىقتاردى ەڭسەرۋى سياقتى ماسەلەلەر كورىنىس تابادى. سوندىقتان كوپتەگەن تىڭدارمان ولاردىڭ شىعارماشىلىعىنان ءوز ءومىرىنىڭ ءبىر بولىگىن كورەدى.
مۋزىكالىق جەتىستىكتەرىمەن قاتار BTS الەمدەگى ەڭ ىقپالدى فاناتتىق قاۋىمداستىقتاردىڭ ءبىرىن قالىپتاستىردى. ARMY دەپ اتالاتىن جانكۇيەرلەر قوزعالىسى بۇگىندە ونداعان ەلدە بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى. ولار قايىرىمدىلىق اكسيالارىن ۇيىمداستىرىپ، الەۋمەتتىك باستامالاردى قولداپ، سۇيىكتى توپتارىنىڭ جاڭا جوبالارىن ناسيحاتتاپ كەلەدى.
2026-جىلى اسكەري قىزمەتىن اياقتاعان BTS مۇشەلەرىنىڭ تولىق قۇرامدا ساحناعا قايتا ورالۋى الەمدىك شوۋ-بيزنەس ءۇشىن ماڭىزدى وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالدى. بىرنەشە جىل بويى كۇتكەن جانكۇيەرلەر ءۇشىن بۇل جاي كونسەرت ەمەس، تۇتاس ءبىر ءداۋىردىڭ قايتا ورالۋى بولدى.
BTS - وڭتۇستىك كورەيانىڭ سەۋل قالاسىنان شىققان بويز-بەند. توپتى BigHit Music (قازىرگى HYBE) قۇرعان. توپ 2010 -جىلى پروديۋسەر بان شي حيەكتىڭ جەتەكشىلىگىمەن قالىپتاسا باستادى. العاشىندا حيپ-حوپ توبى رەتىندە جوسپارلانعانىمەن، كەيىن امبەباپ مۋزىكالىق ستيلگە ءوتتى. توپ 2013 -جىلدىڭ 13-ماۋسىمىندا دەبيۋت جاسادى. توپ 7 مۇشەدەن تۇرادى:
RM، Jin, SUGA، j-hope, Jimin, V جانە Jung Kook.
ولار ءوز اۆتورلىق اندەرى، قۋاتتى حورەوگرافياسى جانە الەۋمەتتىك تاقىرىپتاردى كوتەرەتىن شىعارماشىلىعى ارقىلى K-pop الەمىنىڭ جاھاندىق سيمۆولىنا اينالدى.
توپتىڭ كوشباسشىسى RM (كيم نامدجۋن) - اعىلشىن ءتىلىن ەركىن مەڭگەرگەن، حالىقارالىق سۇحباتتاردا توپ اتىنان ءجيى سويلەيدى.
Jin (كيم سوكدجين) - توپتىڭ ەڭ ۇلكەن مۇشەسى، ءازىلقوي مىنەزىمەن جانە اكتەرلىك قابىلەتىمەن تانىمال.
SUGA (مين يۋنگي) - رەپەر، ءان جازۋشى جانە پروديۋسەر، Agust D لاقاپ اتىمەن تانىمال.
j-hope (چون حوسوك) - باس بيشىلەردىڭ ءبىرى، كوڭىلدى مىنەزى ءۇشىن «توپتىڭ ەنەرگيا كوزى» اتالادى.
Jimin (پاك چيمين) - جوعارى داۋىس دياپازونى مەن ساحناداعى حاريزماسىمەن ەرەكشەلەنەدى.
V (كيم تەحيەن) - رەكشە باريتون داۋىسى مەن اكتەرلىك قابىلەتى ارقىلى تانىمال.
Jungkook (چون چونگۋك) - توپتىڭ ەڭ جاس مۇشەسى، االەمدەگى ەڭ تانىمال K-pop جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى سانالادى.
توپتىڭ ەرەكشەلىگى BTS ءوز اندەرىنىڭ كوپ بولىگىن ءوزى جازادى جانە پروديۋسەرلىك ەتەدى. ولاردىڭ ماتىندەرىندە پسيحيكالىق دەنساۋلىق، ءوزىن-ءوزى قابىلداۋ، ومىرلىك ىزدەنىس سياقتى تاقىرىپتار كوتەرىلەدى. البوم كونسەپسيالارىندا گەرمان گەسسە، ەريح فرومم سياقتى جازۋشىلارعا جانە كارل يۋنگتىڭ پسيحولوگياسىنا سىلتەمەلەر كەزدەسەدى.
توپ الەم بويىنشا ميلليونداعان البوم ساتىپ، كوپتەگەن حالىقارالىق ماراپاتتارعا يە بولدى. الەمدىك تانىمالدىق BTS - وڭتۇستىك كورەيا تاريحىنداعى ەڭ كوپ البوم ساتاتىن ورىنداۋشىلاردىڭ ءبىرى (20 ميلليوننان استام). ولار كورەيا مادەنيەتىن تاراتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن مەملەكەتتىك ماراپاتتار العان.
اسكەردەن كەيىن ورالۋ
2022-2025 -جىلدارى توپ مۇشەلەرى اسكەري قىزمەتكە بايلانىستى جەكە جوبالارمەن اينالىستى. 2026-جىلى توپتىڭ بارلىق مۇشەسى اسكەري قىزمەتىن اياقتاۋىنان كەيىن ساحناعا رەسمي تۇردە قايتا ورالدى. بۇل ءساتتى الەمدەگى ميلليونداعان جانكۇيەر بىرنەشە جىل كۇتتى. تۇتاس ءبىر بۋىننىڭ مادەني سيمۆولىنا اينالعان BTS توبى تىڭدارماندارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
«مىنا جەرگە قاراڭىزدارشى. وسىنشا تاماشا ادامداردىڭ جينالعانىن كورۋ قانداي كەرەمەت! مۇندا كەلگەندەردىڭ بارلىعىنا جانە الەم بويىنشا Netflix ارقىلى ءبىزدى تاماشالاپ وتىرعان كورەرمەندەرگە راقمەت. بۇل ۇزاق جول بولدى، ءبىراق ءبىز اقىرى وسى كۇنگە جەتتىك»، - دەدى توپ جەتەكشىسى كيم نامدجۋن.
سەۋل قالاسى بۇل شاراعا ەرەكشە دايىندالدى. قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 8 مىڭنان استام قىزمەتكەر جۇمىلدىرىلدى. وڭتۇستىك كورەيا ۇكىمەتى العاش رەت كونسەرت وتكىزۋ ءۇشىن كۆانحۆامۋن الاڭى اۋماعىن تولىق جاپتى. الاڭعا 42 مىڭ كورەرمەن جينالدى. سونىمەن قاتار بۇعان دەيىن بۇقارالىق ءىس-شارالارعا اشىلماعان كورول سارايىنىڭ قاقپالارى دا كەلۋشىلەر ءۇشىن اشىلدى. كونسەرتتىڭ تىكەلەي كورسەتىلىمى الەمنىڭ 190 ەلىنە تارادى. باعدارلامانىڭ باستى جاڭالىعى BTS- ءتىڭ جاڭا «اريرانگ» البومى بولدى. بۇل جوبا كورەيانىڭ تەرەڭ تاريحىمەن بايلانىستى. جاڭا البوم جارىق كورگەن العاشقى كۇنى-اق شامامەن 4 ميلليون دانامەن ساتىلدى.
24.kz