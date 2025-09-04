ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:43, 04 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ىلە-بالقاش رەزەرۆاتىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قۇلاندار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى

    استانا. KAZINFORM - ىلە-بالقاش مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆات اۋماعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاققا قىزىل كىتاپقا ەنگىزىلگەن قۇلاندار ءتۇسىپ قالدى.

    Іле-Балқаш резерватында Қызыл кітапқа енген құландар фототұзаққа түсіп қалды
    Фото: ilebalkhash.kz/instagram.com

    قۇلان - جويىلىپ كەتۋ قاۋىپى بار جانۋار. قازاقستاندا قۇلان قىزىل كىتاپقا (Ⅱ سانات) ەنگىزىلگەن، حالىقارالىق تابيعاتتى قورعاۋ وداعىنىڭ قىزىل تىزىمىندە جانە CITES كونۆەنسياسىنىڭ Ⅱ قوسىمشاسىندا تىركەلگەن.

    құлан
    Фото: ilebalkhash.kz/instagram.com

    ءشول جانە شولەيتتى ايماقتاردا ءومىر سۇرەدى، توزىمدىلىگىمەن جانە جۇيرىكتىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. سۋ كوزدەرىنە تاۋەلدى بولعاندىقتان، كوبىنە وزەن-كولدەر مەن قۇدىقتاردىڭ ماڭىنا جينالادى.

    құлан
    Фото: ilebalkhash.kz/instagram.com

     

