ىلە-بالقاش رەزەرۆاتىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قۇلاندار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - ىلە-بالقاش مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆات اۋماعىندا ورناتىلعان فوتوتۇزاققا قىزىل كىتاپقا ەنگىزىلگەن قۇلاندار ءتۇسىپ قالدى.
قۇلان - جويىلىپ كەتۋ قاۋىپى بار جانۋار. قازاقستاندا قۇلان قىزىل كىتاپقا (Ⅱ سانات) ەنگىزىلگەن، حالىقارالىق تابيعاتتى قورعاۋ وداعىنىڭ قىزىل تىزىمىندە جانە CITES كونۆەنسياسىنىڭ Ⅱ قوسىمشاسىندا تىركەلگەن.
ءشول جانە شولەيتتى ايماقتاردا ءومىر سۇرەدى، توزىمدىلىگىمەن جانە جۇيرىكتىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. سۋ كوزدەرىنە تاۋەلدى بولعاندىقتان، كوبىنە وزەن-كولدەر مەن قۇدىقتاردىڭ ماڭىنا جينالادى.