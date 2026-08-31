نيكولاس مادۋرو نيۋ-يورك تۇرمەسىنەن تۇسىرىلگەن سۋرەتتەرمەن ءبولىستى
استانا. KAZINFORM - ۆەنەسۋەلانىڭ بيلىكتەن قۋىلعان كوشباسشىسى نيكولاس مادۋرو الەۋمەتتىك جەلىلەردە نيۋ-يورك تۇرمەسىنەن تۇسىرىلگەن سۋرەتتەرمەن ءبولىسىپ، «اياعىنا نىق تۇرعانىن» مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى CBS News.
مادۋرو مەن ونىڭ زايىبى سيليا فلورەس قاڭتار ايىندا ا ق ش-تىڭ اسكەري وپەراتسياسى كەزىندە كاراكاستا ۇستالدى. ولار نيۋ-يوركتەگى برۋكلين تۇرمەسىندە ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمى مەن اتىس قارۋىن ساقتاعانى ءۇشىن ۇستالىپ وتىر، ءبىراق ولار بۇل ايىپتاۋلاردى جوققا شىعاردى.
- مەن بۇل فوتوسۋرەتتەردى بارلىق نەمەرەمە، ۇلدارىم جانە قىزدارىما، سونداي-اق ءبىزدى جاقسى كورەتىن بارلىق اسىل ادامعا شاعىن سىيلىق رەتىندە جىبەرىپ وتىرمىن، - دەپ جازدى نيكولاس مادۋرو ح- تە.
ەكى فوتوسۋرەتتە سۇر ءتۇستى سپورتتىق كوستيۋم كيگەن مادۋرو قولدارىمەن بەيبىتشىلىك بەلگىسىن كورسەتىپ تۇر. ول تۇتقىندالعاننان بەرى سالماعىن جوعالتقان سياقتى.
- ءبىز سوزىمىزگە بەرىك ەكەنىمىزدى، جۇرەگىمىز ءسىزدىڭ ماحابباتىڭىزعا تولى ەكەنىن بىلگەنىڭىزدى قالايمىن. ءاربىر ءسوزىڭىز، ءاربىر ارەكەت، ءاربىر باتاڭىز ءۇشىن شەكسىز العىس، - دەپ قوستى بيلىكتەن كەتكەن ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى.
فوتوسۋرەتتەر جەكسەنبى كۇنى پايدا بولعانىمەن، تاسپا دەرەكتەرى ولاردىڭ 25 -ماۋسىمدا تۇسىرىلگەنىن كورسەتىپ وتىر.
نيۋ-يوركتە مادۋرو مەن ونىڭ زايىبىنىڭ سوتى 2027 -جىلدىڭ 1-ماۋسىمىندا باستالادى. ەكەۋى دە كىناسىن مويىنداعان جوق. ەگەر القابيلەر ولاردىڭ ا ق ش-قا كوكايندى زاڭسىز تاسىمالداۋعا قاتىسى بار ەكەنىن انىقتاسا، ولار ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.
وسىعان دەيىن ترامپ ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىندا «تاريحي» مۇناي كەلىسىمى جاسالعانىن مالىمدەدى.