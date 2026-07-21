نيكاراگۋا ەندى سايلاۋ وتكىزبەيدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق امەريكا ەلىنىڭ 80 جاستاعى پرەزيدەنتى دانيەل ورتەگا وپپوزيتسيانىڭ بيلىككە كەلۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن نيكاراگۋا الداعى ۋاقىتتا سايلاۋ وتكىزبەيتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى The Guardian.
2007 -جىلدان بەرى پرەزيدەنت قىزمەتىن اتقارىپ كەلە جاتقان ورتەگا ءوزى باسقاراتىن كونگرەسسپەن بىرلەسىپ، وپپوزيتسياعا قارسى «قورعانىس جاسايتىن» جاڭا زاڭ قابىلداناتىنىن ايتتى.
- وپپوزيتسيالىق پارتيالاردىڭ ۇكىمەتتى، بيلىكتى باسىپ الماۋى ءۇشىن مۇندا ەندى سايلاۋ بولمايدى، - دەدى ول ساندينيستا ريەۆوليۋتسياسىنىڭ 47 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك شارالار كەزىندە.
نيكاراگۋانىڭ سوڭعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋى 2021 -جىلى ءوتتى. كەلەسى سايلاۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان.
2021 -جىلعى سايلاۋ ناۋقانى كەزىندە ەل پارتيالارعا تىيىم سالىپ، بارلىق وپپوزيتسيادان پرەزيدەنتتىككە كانديداتتاردى تۇرمەگە جاپقان بولاتىن.