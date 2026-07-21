KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    نيكاراگۋا ەندى سايلاۋ وتكىزبەيدى

    استانا. KAZINFORM - ورتالىق امەريكا ەلىنىڭ 80 جاستاعى پرەزيدەنتى دانيەل ورتەگا وپپوزيتسيانىڭ بيلىككە كەلۋىنە جول بەرمەۋ ءۇشىن نيكاراگۋا الداعى ۋاقىتتا سايلاۋ وتكىزبەيتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى The Guardian.

    Никарагуа больше не будет проводить выборы
    Фото: Armenpress

    2007 -جىلدان بەرى پرەزيدەنت قىزمەتىن اتقارىپ كەلە جاتقان ورتەگا ءوزى باسقاراتىن كونگرەسسپەن بىرلەسىپ، وپپوزيتسياعا قارسى «قورعانىس جاسايتىن» جاڭا زاڭ قابىلداناتىنىن ايتتى.

    - وپپوزيتسيالىق پارتيالاردىڭ ۇكىمەتتى، بيلىكتى باسىپ الماۋى ءۇشىن مۇندا ەندى سايلاۋ بولمايدى، - دەدى ول ساندينيستا ريەۆوليۋتسياسىنىڭ 47 جىلدىعىنا ارنالعان مەرەكەلىك شارالار كەزىندە.

    نيكاراگۋانىڭ سوڭعى پرەزيدەنتتىك سايلاۋى 2021 -جىلى ءوتتى. كەلەسى سايلاۋ 2027 -جىلعا جوسپارلانعان.

    2021 -جىلعى سايلاۋ ناۋقانى كەزىندە ەل پارتيالارعا تىيىم سالىپ، بارلىق وپپوزيتسيادان پرەزيدەنتتىككە كانديداتتاردى تۇرمەگە جاپقان بولاتىن.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور