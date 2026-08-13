دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا ەل نامىسىن 150-دەن استام سپورتشى قورعايدى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىساتىن قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ قۇرامى تولىق جاساقتالدى. قۇراماعا 155 سپورتشى، 49 جاتتىقتىرۋشى جانە وزگە دە ماماندار ەندى.
سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، دەلەگاتسيانىڭ بارلىق مۇشەسى ءبىرىڭعاي سپورتتىق كيىممەن قامتاماسىز ەتىلدى. كوماندانى دايارلاۋ جۇمىستارى ۇلتتىق جانە ات سپورتى تۇرلەرى ورتالىعىنىڭ ۇيلەستىرۋىمەن وڭىرلىك سپورت باسقارمالارى جانە ۇلتتىق سپورت فەدەراتسيالارىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
—- قازىرگى تاڭدا سپورتشىلار وقۋ-جاتتىعۋ جۇمىستارىنىڭ سوڭعى كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. كوكپار جارىستارىن وتكىزۋگە قاتىستى دايىندىققا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. اتاپ ايتقاندا، اتتاردى تاسىمالداۋ، ورنالاستىرۋ، كۇتىپ-باعۋ جانە ۆەتەريناريالىق سۇيەمەلدەۋ ماسەلەلەرى پىسىقتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جيىن سوڭىندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرىنە ساتتىلىك تىلەپ، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاۋعا ۇندەدى.
مينيستر سپورتشىلاردىڭ جوعارى سپورتتىق ناتيجە كورسەتىپ، مەدالدىق ەسەپتە ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىنۋىنە، سونداي- اق جانكۇيەرلەرگە جارقىن ءارى تارتىستى باسەكە سىيلايتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى 2026 -جىلعى 29 -تامىز بەن 6 -قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىندا وتەدى.
جارىس باعدارلاماسىنا سپورتتىڭ 43 ءتۇرى ەنگىزىلىپ، 69 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كوكپار VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا جەكە سپورت ءتۇرى رەتىندە ەنگىزىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.