ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ءۇي اۋماعىندا كولىك قويۋعا قاتىستى رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە بيىلعى جىلدىڭ 1-شىلدەسىنەن باستاپ تۇرعىن ۇيلەردىڭ اۋلاسىندا كولىك قۇرالدارىن قويۋعا تىيىم سالاتىن نورمالار ەنگىزىلەتىنى تۋرالى اقپارات تاراپ جاتىر.
وسىعان بايلانىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بۇل ماسەلەگە قاتىستى جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنا ەشقانداي وزگەرىستەر ەنگىزىلمەگەنىن ءتۇسىندىردى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
- كولىك قۇرالدارىن توقتاتۋ مەن تۇراققا قويۋعا قاتىستى تالاپتار بۇرىنعىداي وزگەرىسسىز قالادى. سونىمەن قاتار كولىك قۇرالدارىن گۇلزارلارعا، كوگالدارعا، بالالار جانە سپورت الاڭدارىنا قويۋعا جانە سوندا توقتاۋعا تىيىم سالۋ جونىندەگى جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنىڭ نورمالارى قولدانىستا بار ەكەنىن ەسكە سالامىز. سونداي-اق ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىعىن جول ءجۇرىسى قاعيدالارىنىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، جولدا بارىنشا مۇقيات ءارى ساق بولۋعا، ءوزارا قۇرمەت پەن جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋعا شاقىرادى. بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەرگە بالالاردىڭ مىنەز-قۇلقىن باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، كوشەدە قاۋىپسىز ءجۇرىس-تۇرىس ەرەجەلەرىن ۇنەمى ەسكەرتىپ، سونداي-اق جولدىڭ ءجۇرىس بولىگىندە، دەنساۋلىق پەن ومىرگە قاۋىپ توندىرەتىن وزگە دە ورىنداردا ويناۋعا بولمايتىنىن ءتۇسىندىرۋ ۇسىنىلادى. تەك بىرلەسىپ قانا ءبىز جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الامىز، - دەدى ءى ءى م باسپا ءسوز حاتشىسى شۇعىلا تۇرلىبەك.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ تۇرعىن ۇيلەردىڭ ماڭىنا اۆتوكولىك قويۋعا تىيىم سالىنادى دەگەن اقپاراتتى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى دە جوققا شىعارعان بولاتىن.