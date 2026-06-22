ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بولاشاق پوليتسەيلەردى ىرىكتەۋ تالاپتارىن وزگەرتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 2026-جىلعى 27-ساۋىردەگى بۇيرىعىمەن ىشكى ىستەر ورگاندارىنا قىزمەتكە قابىلداناتىن ازاماتتاردى باستاپقى كاسىبي دايارلىققا ىرىكتەۋ جانە ونى ءوتۋ تارتىبىنە، سونداي-اق ولاردى وقۋدان شىعارۋ نەگىزدەرىنە وزگەرىستەر ەنگىزدى.
جاڭا تالاپتار 2026-جىلعى 30-ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
- ىشكى ىستەر ورگاندارىنا قاتارداعى، كىشى جانە ورتا باسشىلىق قۇرام لاۋازىمدارىنا قىزمەتكە قابىلداۋ ازاماتتار ءى ءى م ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا باستاپقى كاسىبي دايارلىقتان وتكەننەن كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، جىل سايىن ءى ءى م- ءنىڭ كادر قىزمەتى 1-جەلتوقسانعا دەيىن كەلەسى كۇنتىزبەلىك جىلعا ارنالعان باستاپقى كاسىبي دايارلىقتىڭ جوسپارىن ازىرلەيدى. ونى ىشكى ىستەر ءمينيسترى بەكىتەدى. جوسپار ءى ءى م قۇرىلىمىنداعى كادر قىزمەتتەرى بەرگەن وتىنىمدەر نەگىزىندە جاسالادى.
سونىمەن قاتار كانديداتتاردى ىرىكتەۋ اقپاراتتىق جۇيە ارقىلى جۇرگىزىلەدى. ۇمىتكەر ج س ن ارقىلى تىركەلىپ، جەكە كابينەتىن اشادى.
ىرىكتەۋ كەزەڭدەرىنەن ءوتۋ بارىسىندا كانديدات:
• تەك ءوزى قاتىسۋى جانە بوگدە ادامداردىڭ بولماۋىن قامتاماسىز ەتۋى؛
• ورنىنان كەتپەۋى؛
• ەكراننان كوزىن بۇرماۋى؛
• بەينەنى جاپپاۋى؛
• بەينەكامەرانى وشىرمەۋى؛
• تەلەفونمەن سويلەسپەۋى؛
• كومپيۋتەرگە باسقا ادامداردىڭ قاشىقتان كىرۋىنە مۇمكىندىك بەرەتىن باعدارلامالاردى، قۇلاققاپتاردى، قوسىمشا ەلەكتروندى، باسپا، قاعاز جانە وزگە دە ماتەريالداردى پايدالانباۋى ءتيىس.
بەلگىلەنگەن تالاپتار ساقتالماعان جاعدايدا ىرىكتەۋ ءراسىمى توقتاتىلىپ، ونىڭ ناتيجەلەرى جارامسىز دەپ تانىلادى.
كانديداتتاردى ىرىكتەۋ پروتسەسىن كادر قىزمەتى ۇيىمداستىرادى. ول بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى:
• ىرىكتەۋ تۋرالى حابارلاندىرۋ جاريالاۋ؛
• قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەن ازاماتتاردىڭ قۇجاتتارىن قابىلداۋ؛
• قۇجاتتاردىڭ دۇرىستىعى مەن تولىقتىعىن تەكسەرۋ؛
• قىزمەتكە جارامدىلىعىن انىقتاۋ ءۇشىن كانديداتتاردى ءى ءى م اسكەري-دارىگەرلىك كوميسسيالارىنا مەديتسينالىق تەكسەرۋگە جىبەرۋ؛
• پوليگرافولوگيالىق زەرتتەۋدەن ءوتۋ؛
• تەست تاپسىرۋ؛
• تەرگەۋ نەمەسە كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل بولىمدەرىندەگى لاۋازىمدارعا ۇمىتكەرلەر ءۇشىن ەسسە جازۋ؛
• فيزيكالىق دايىندىعى بويىنشا نورماتيۆتەر تاپسىرۋ؛
• سۇحباتتاسۋ؛
• ىرىكتەۋدەن وتكەن كانديداتتاردى ءى ءى م ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا باستاپقى كاسىبي دايارلىققا جىبەرۋ.
قۇجاتتا سۇحباتتاسۋ مەن فيزيكالىق دايىندىعى بويىنشا نورماتيۆ تاپسىرۋ بارىسى تەحنيكالىق بەينەجازبا قۇرالدارى ارقىلى تىركەلەتىنى كورسەتىلگەن.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ىرىكتەۋگە قاتىسۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتاردى جەكە كابينەتى ارقىلى ۇسىنادى.
ولاردىڭ قاتارىندا:
• ىرىكتەۋگە جىبەرۋ تۋرالى ءوتىنىش؛
• ەلەكتروندى تۇردە تولتىرىلعان ءومىربايان؛
• ءبىلىم تۋرالى قۇجات جانە قوسىمشاسى؛
• ءبىلىمى، ەڭبەك تاجىريبەسى جانە كاسىبي دەڭگەيىنە قاتىستى قوسىمشا اقپاراتتار (بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ، عىلىمي دارەجە مەن اتاق بەرۋ تۋرالى قۇجاتتار، سپورتتىق جەتىستىكتەرى، مىنەزدەمەلەر، ۇسىنىمدار، عىلىمي جاريالانىمدار جانە باسقا دا قۇجاتتار بولعان جاعدايدا)؛
• زاڭنامانى ءبىلۋ جانە قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنە تۇسەتىن ازاماتتاردىڭ جەكە قاسيەتتەرىن باعالاۋ بويىنشا تەست ناتيجەلەرى كىرەدى.
وتىنىشكە قول قويعاننان كەيىن كانديداتتىڭ جەكە كۋالىگى، ەڭبەك قىزمەتى جانە اسكەري قىزمەتكە قاتىسى تۋرالى مالىمەتتەر اقپاراتتىق جۇيەگە اۆتوماتتى تۇردە ەنگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار كانديدات قۇجات تاپسىرۋ كەزىندە اقپاراتتىق جۇيەگە جاقىن تۋىستارى تۋرالى مالىمەتتەردى (اتى-ءجونى، ج س ن، تۋىستىق دارەجەسى) ەنگىزىپ، جەكە دەرەكتەرىن جيناۋعا جانە وڭدەۋگە كەلىسىمىن بەرەدى.
كانديداتقا اقپاراتتىق جۇيە ارقىلى مەديتسينالىق جانە پسيحوفيزيولوگيالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ قاجەتتىگى تۋرالى حابارلاما جىبەرىلەدى.
تەكسەرۋ ناتيجەلەرى وڭ بولعان جاعدايدا كادر قىزمەتىنىڭ ماماندارى كانديداتتىڭ قاعاز تۇرىندەگى جەكە ءىسىن راسىمدەيدى.
پوليگرافولوگيالىق زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا قورىتىندىنى اۋماقتىق بولىمشەنىڭ پوليگراف مامانى اقپاراتتىق جۇيەگە ەنگىزىپ، كادر قىزمەتىنە جولدايدى. ناتيجەلەر وڭدەلگەننەن كەيىن كانديداتتىڭ جەكە كابينەتىنە تەستىلەۋگە جىبەرىلگەنى تۋرالى حابارلاما كەلەدى.
كانديدات بەس جۇمىس كۇنى ىشىندە تەست تاپسىرادى. ول اقپاراتتىق جۇيە ارقىلى تەستىلەۋگە دايىن ەكەنىن راستايدى. تەستىلەۋ بەس مينۋتقا سوزىلادى جانە 10 سۇراقتان تۇرادى.
تەستىلەۋدەن كەيىن تەرگەۋ نەمەسە كيبەرقىلمىسقا قارسى بولىمدەرگە ۇمىتكەرلەر ەسسە جازۋ كەزەڭىنەن وتەدى. ال باسقا لاۋازىمدارعا ۇمىتكەرلەر فيزيكالىق دايىندىعى بويىنشا نورماتيۆ تاپسىرادى.
ەسسە تاقىرىبى تاڭدالعان قىزمەت باعىتىنا سايكەس كەزدەيسوق تۇردە اۆتوماتتى تۇردە انىقتالادى. ەسسە كولەمى 250-400 ءسوز بولۋى كەرەك. ونى ورىنداۋعا 90 مينۋت بەرىلەدى.
ەسسە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ارقىلى تەكسەرىلىپ، ناتيجەسىندە كانديداتقا قورىتىندى باعا قويىلادى.
فيزيكالىق دايىندىعى بويىنشا نورماتيۆ تاپسىرۋ كەزىندە كانديداتتار:
• «ا»، «ب» جانە «س» دەنە دايىندىعى ساناتتارىنا؛
• مەديتسينالىق-جاس توپتارىنا بولىنەدى.
«ا» جانە «ب» ساناتىنداعى ەر كانديداتتار ءۇشىن مىنا نورماتيۆتەر قاراستىرىلعان (تاڭداۋ بويىنشا):
• 100 مەترگە جۇگىرۋ نەمەسە 10 مەتر قاشىقتىقتى 10 رەت قايتالاپ جۇگىرىپ ءوتۋ؛
• كەرمەگە تارتىلۋ نەمەسە برۋسيادا دەنەنى كوتەرۋ؛
• 1000 مەترگە جۇگىرۋ نەمەسە كۇشتىك جاتتىعۋلاردى جاساۋ.
ايەل كانديداتتار (تاڭداۋ بويىنشا):
• 100 مەترگە جۇگىرۋ نەمەسە 10 مەتر قاشىقتىقتى 10 رەت قايتالاپ جۇگىرىپ ءوتۋ؛
• شالقاسىنان جاتىپ دەنەنى كوتەرۋ نەمەسە جاتىپ قولدى بۇگۋ-جازۋ؛
• 1000 مەترگە جۇگىرۋ نەمەسە جاتىپ تىرەلگەن قالىپتان سەكىرىپ تۇرۋ جاتتىعۋىن جاساۋ.
قابىلداۋ كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كانديداتتىڭ تەستىلەۋ ناتيجەلەرى، ەسسە جازۋ قورىتىندىسى جانە دەنە دايىندىعى بويىنشا تاپسىرعان نورماتيۆتەرى باعالانادى. سونداي-اق ونىڭ ىشكى ىستەر ورگاندارىنا قىزمەتكە ورنالاسۋ سەبەپتەرى انىقتالادى.
كوميسسيا كانديداتقا قىزمەتتەگى شەكتەۋلەر، جۇمىستىڭ ەرەكشەلىگى، قاجەت بولعان جاعدايدا جۇمىس ۋاقىتىنان تىس، دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى قىزمەتكە تارتىلۋى مۇمكىن ەكەنى، سونداي-اق قىزمەتتەگى جەڭىلدىكتەر مەن ارتىقشىلىقتار تۋرالى تۇسىندىرەدى.
كوميسسيا كانديداتتىڭ باستاپقى كاسىبي دايارلىققا جىبەرىلۋى نەمەسە جىبەرىلمەۋى تۋرالى شەشىم قابىلدايدى.
باستاپقى كاسىبي دايارلىقتان ءوتۋ شارتتارى
باستاپقى كاسىبي دايارلىق كۋرسانتتارى وزىمەن بىرگە:
• جەكە كۋالىگىن؛
• ماۋسىمعا سايكەس كامۋفلياجدى كيىم ۇلگىسىن؛
• سپورتتىق كيىم مەن اياق كيىمىن؛
• جەكە گيگيەنا زاتتارىن؛
• جازۋ قۇرالدارىن الىپ كەلۋى قاجەت.
كۋرسانتتار بيۋجەت قاراجاتى ەسەبىنەن تاماقپەن جانە جاتىن ورىنمەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
بارلىق باعىت بويىنشا باستاپقى كاسىبي دايارلىقتىڭ وقۋ مەرزىمى 9 اپتا بولادى.
بۇدان بولەك، باستاپقى كاسىبي دايارلىقتا وقىعان ۋاقىتى ءى ءى و- داعى قىزمەت وتىلىنە قوسىلادى.
باستاپقى كاسىبي دايارلىقتان وتكەن ازاماتتار ءى ءى م كادر قۇرامىنا قابىلدانادى. ال تاعىلىمدامادان وتۋشىلەرمەن ەڭبەك شارتى زاڭ تالاپتارىنا ساي توقتاتىلىپ، پايدالانىلماعان دەمالىسى ءۇشىن وتەماقى تولەنەدى. كانديدات قىزمەتكە كادر قۇرامىنا قابىلدانعاننان كەيىن ءبىر اي ىشىندە تاعايىندالادى.
ەسكە سالايىق، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى درونداردى باسقارۋ بويىنشا دايىندىقتان وتكەن ەدى.