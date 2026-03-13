ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ءى ءى م 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەفەرەندۋم قارساڭىندا ازاماتتارعا ۇندەۋ جاسادى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى رەفەرەندۋم كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى تولىق قامتاماسىز ەتەدى.
- مۇنداي ماڭىزدى كەزەڭدە الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە جالعان اقپاراتتار مەن ادەيى تاراتىلاتىن ارانداتۋ حابارلامالارى ءجيى كەزدەسىپ جاتادى. ولاردىڭ ماقساتى - قوعامدى اداستىرۋ جانە جاعدايدى تۇراقسىزداندىرۋ.
بۇگىندە سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋىنا بايلانىستى جالعان كونتەنت جاساۋ بۇرىنعىدان الدەقايدا جەڭىلدەدى. قىسقا ۋاقىتتا شىندىققا ۇقساس، ءبىراق ادامداردى جاڭىلىستىراتىن جالعان ماتەريالدار تارالۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن ءى ءى م حابارلاماسىندا.
مينيسترلىك كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ - زاڭ بۇزۋ، مۇنداي ارەكەت ءۇشىن اكىمشىلىك تە، قىلمىستىق تا جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعانىنىن ەسكە سالدى.
- ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋعا، اقپاراتتىق مادەنيەتتى ساقتاۋعا شاقىرامىز. كۇماندى حابارلامالاردى كورسەڭىزدەر، ونى ءارى قاراي جىبەرمەڭىزدەر. جالعان اقپارات كوبىنە ءدال وسىلاي تارالادى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى رەفەرەندۋم كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى تولىق قامتاماسىز ەتەدى. جالعان اقپارات تاراتۋ جانە ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەر جەدەل انىقتالىپ، دەن قويىلىپ، زاڭ اياسىندا قاتاڭ قارالادى. سوندىقتان تەك رەسمي جانە سەنىمدى اقپارات كوزدەرىنە عانا سەنىڭىزدەر، - دەدى دەپارتامەنت باستىعى - ءى ءى م رەسمي وكىلى شىڭعىس الەكەشيەۆ.
ايتا كەتەلىك رەفەرەندۋمنىڭ قارساڭىنداعى كۇن مەن رەفەرەندۋم وتكىزىلەتىن كۇنى ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى.