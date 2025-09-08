ىشكى ىستەر مينيسترلىگى الاياقتار ەڭ كوپ قولداناتىن 10 ايلانى اتادى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى الاياقتار ەڭ كوپ قولداناتىن ون ءتۇرلى ايلانى اتاپ، الدانباۋدىڭ امالىن ۇسىندى.
ۆەدومستۆونىڭ اتاپ وتۋىنشە الاياقتار قوڭىراۋ شالىپ، تومەندەگى ۇسىنىستى ايتسا، ساق بولعان دۇرىس:
«اقشاڭىزدى ساقتاۋ ءۇشىن ونى باسقا شوتقا اۋدارىڭىز نەمەسە دەپوزيتتەن شەشىپ، باسقا شوتقا سالىڭىز». جالعان قاۋىپ تۋدىرىپ، ادامدى شاتاستىرادى.
«سىزبەن تەرگەۋشى نەمەسە ىىم، ۇ ق ك قىزمەتكەرى سويلەسىپ تۇر. تۇتقانى قويماڭىز».
جالعان بەدەلگە سۇيەنىپ، قىسىم جاسايدى. «بۇل قوڭىراۋ تۋرالى ەشكىمگە ايتپاڭىز - قۇپيا وپەراتسيا جۇرگىزىلىپ جاتىر».
جابىرلەنۋشىنى وقشاۋلاپ، كەڭەس الۋىنا كەدەرگى جاسايدى. «كىلت ءسوزدى وزگەرتۋگە ءوتىنىم ءتۇستى». شوتقا قولجەتىمدىلىكتى جوعالتاسىز دەگەن وي سالادى.
«مەن بايلانىس وپەراتورىنىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنەنمىن. قازىر سىزگە كود كەلەدى، سونى ايتىپ جىبەرىڭىز». SIM- كارتانى نەمەسە بانك جۇيەسىن ۇرلاۋ ءۇشىن قولدانىلادى. «دەپوزيتتەگى قاراجاتتى بانك شوتىنا اۋدارۋ قاجەت».
اقشانى ءوز شوتتارىنا اۋدارتادى. «بۇل - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرى. قاي بانكتە شوتتارىڭىز بارىن ايتىڭىز. كارتا مەن دەپوزيتتى دەرەۋ بۇعاتتاۋ ءۇشىن دەرەكتەرىڭىزدى بەرىڭىز». بارلىق مالىمەتتەردى جيناپ، كەيىن اقشا ۇرلايدى.
جاقىنىڭىز قيىن جاعدايعا ءتۇستى (ج ك و، پوليتسيا، اۋرۋحانا). شۇعىل اقشا جىبەرۋ كەرەك».
ەموتسياعا بەرىلىپ، ۋاقىتپەن قىسادى. «ءسىز سىيلىق/وتەماقى ۇتىپ الدىڭىز! ونى الۋ ءۇشىن سالىقتى نەمەسە جەتكىزۋ اقىسىن تولەۋىڭىز كەرەك».
جالعان پايدا ۇسىنىپ، اقشا بوپسالايدى. «شوتىڭىزدان اقشا شەشۋگە ارەكەت جاسالدى. وپەراتسيانى توقتاتۋ ءۇشىن SMS- كودتى ايتىڭىز». قۇپيا كودتى الداپ الادى.
مۇنداي قوڭىراۋلاردىڭ ماقساتى: كليەنتتىڭ موبيلدى قوسىمشاسىنا قول جەتكىزۋ؛ اقشانى «قورعالعان شوتقا» ءوز ەركىمەن اۋدارتقىزۋ؛ TeamViewer، AnyDesk, RustDesk, Hoptodesk, RudeDesktop سەكىلدى قاشىقتان باسقارۋ باعدارلامالارىن ورناتۋعا كوندىرۋ.
كەڭەس: ەشقاشان CVV ،PIN، كارتانىڭ تولىق دەرەكتەرىن، SMS- كودتاردى ەشكىمگە ايتپاڭىز! پوليتسيا، بانك نەمەسە بايلانىس وپەراتورلارى اقشا نەمەسە كود سۇرامايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن الاياقتىق بويىنشا ىزدەۋدە جۇرگەن قازاقستان ازاماتى تۇركيادان ەلگە قايتارىلدى.