ىشكى نارىق وتاندىق كوكونىسپەن جانە كارتوپپەن قامتاماسىز ەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەل اۋماعىنداعى اپتاپ ىستىققا قاراماستان وتاندىق كارتوپ ىشكى نارىققا جەتكىلىكتى كولەمدە جينالماق. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن ۇكىمەتتە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جازداعى كۇن رايى وتاندىق كوكونىس پەن استىق شىعىمىنا قانشالىقتى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنى سۇرالدى.
- نەگىزگى كوكونىس داقىلدارى سۋارمالى جەرلەردە وسىرىلەدى، سوندىقتان جاعداي باقىلاۋدا. ال سولتۇستىك وڭىرلەر جانە پاۆلودارداعى كارتوپ بويىنشا توسىن جاعداي بولادى دەپ ويلامايمىن. قازىرگى بولجامدار بويىنشا كوكونىس پەن كارتوپتىڭ ورتاشا شىعىمى بولاتىنى ايتىلىپ جاتىر. كارتوپ 2,5- 2,6 ميلليون توننا شاماسىندا بولۋى مۇمكىن. بۇل كولەم ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋگە تولىقتاي جەتەدى. سونىمەن قاتار 3,5 ميلليون توننا كوكونىس جينالماق، - دەدى ازات سۇلتانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا ءداندى داقىلداردىڭ جاقسى ءونىمى ەلدىڭ باتىس وڭىرىندە، سونداي-اق قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىندا بولۋى مۇمكىن. ال اقمولا وبلىسىنىڭ ءبىر بولىگى قۇرعاقشىلىققا تاپ بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وتاندىق ونىمگە قاتىستى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.