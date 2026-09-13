پىشاق ۇستاۋ قانداي جاعدايدا زاڭ بۇزۋشىلىققا جاتادى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا پىشاقتى زاڭدى تۇردە الىپ ءجۇرۋدىڭ شارتتارىن ءتۇسىندىردى.
- سۋىق قارۋدى (پىشاقتاردى) كامەلەتكە تولعان ادامدار ازاماتتىق قارۋدى ساقتاۋعا جانە الىپ جۇرۋگە ارنالعان رۇقساتى، سونداي- اق، اڭشى كۋالىگى بولعان جاعدايدا ساتىپ الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دەمەك، پىشاقتى ۇستاۋعا عانا ەمەس، ساتىپ الۋعا دا ارنايى رۇقسات كەرەك. سونىمەن بىرگە، ساتىپ الىنعان سۋىق قارۋ يەسىنىڭ اڭشى كۋالىگىنە ەنگىزىلۋى قاجەت. ودان بولەك، پىشاقتى مامانداندىرىلعان دۇكەندەردە ساتىپ الۋ شارت.
- مينيسترلىك قارۋدىڭ كەز كەلگەن ءتۇرىن، سونداي- اق قارۋعا كونسترۋكتسيالىق جاعىنان ۇقساس بۇيىمداردى وتكىزۋ تۋرالى اقپاراتقا تۇراقتى نەگىزدە مونيتورينگ جۇرگىزەدى. اتالعان اقپارات راستالعان جاعدايدا، قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى دەن قويۋ شارالارى قابىلدانادى. ازاماتتىق قارۋدى وتكىزۋ تەك مامانداندىرىلعان دۇكەندەردىڭ ساۋدا زالدارىندا جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
تاعى ءبىر ايتا كەتەتىن ماڭىزدى جايت - «جەكەلەگەن قارۋ تۇرلەرىنىڭ اينالىمىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋ جاساۋ تۋرالى» زاڭنىڭ 7-بابى 2-بولىگى 9-تارماعىنا سايكەس، ءتيىستى تىركەۋسىز 90 ميلليمەتردەن اساتىن سۇقپا سۋىق قارۋدىڭ اينالىمىنا تىيىم سالىنادى.
دەمەك، تۇرمىستىق ماقساتتا پىشاق ۇستاساڭىز، ونىڭ ۇزىندىعى 9 سانتيمەتردەن اسپاۋى ءتيىس. پويىزعا، كولىككە نە باسقا دا قاجەتتى جەرلەرگە پىشاق الىپ شىققاندا، وسى نورمانى ەسكەرگەنىڭىز ابزال.
سونىمەن قاتار، ءى ءى م بيىل 8-ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 6 جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس- شارا وتكىزىلگەنىن مالىمدەدى. ولار قارۋ قولدانۋ ارقىلى جاسالاتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، سونداي- اق زاڭسىز ساقتالاتىن قارۋ- جاراق زاتتارىن انىقتاۋعا باعىتتالعان.