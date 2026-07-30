ياساۋي كەسەنەسىنىڭ كۇمبەزىن رەستاۆراتسيالاۋ قالاي ءجۇرىپ جاتىر
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىنداعى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ كۇمبەزىندە عىلىمي رەستاۆراتسيا جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«قاز قايتا جاڭارتۋ» ر م ك ءساۋىر ايىندا جۇرگىزگەن كەشەندى زەرتتەۋ بارىسىندا كۇمبەزدىڭ گلازۋرلەنگەن قاباتىنىڭ بەرىكتىگى السىرەپ، جەكەلەگەن بولىكتەرىندەگى جارىقتاردىڭ ۇلعايعانى انىقتالعان. وسىعان بايلانىستى سىرتقى قاپتامانىڭ وزدىگىنەن قۇلاۋ ءقاۋپىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن عىلىمي رەستاۆراتسيالاۋ جۇمىستارى باستالدى.
جۇمىستار عىلىمي زەرتتەۋ قورىتىندىلارى نەگىزىندە حالىقارالىق مادەني مۇرانى ساقتاۋ ستاندارتتارىنا سايكەس جانە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قاداعالاۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- رەستاۆراتسيالانىپ جاتقان گلازۋرلەنگەن قابات كەسەنەنىڭ ءتۇپنۇسقا قۇرىلىمىنا جاتپايدى. كۇمبەزدىڭ تاريحي كونسترۋكسياسى بۇگىنگە دەيىن تولىق ساقتالعان. گلازۋرلەنگەن قابات قورعانىش ءارى ساۋلەتتىك قىزمەت اتقارىپ، كۇمبەزدىڭ ءتۇپنۇسقاسىن جاۋىن-شاشىننان، قاتتى جەلدەن، كۇن رادياتسياسىنان جانە وزگە دە سىرتقى فاكتورلاردىڭ اسەرىنەن قورعايدى، - دەپ حابارلادى «قاز قايتا جاڭارتۋ» ر م ك.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، الداعى بارلىق شەشىمدەر كەشەندى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىنە سۇيەنە وتىرىپ قابىلدانادى. بۇل رەتتە تاريحي قۇرىلىمعا بارىنشا از ارالاسۋ قاعيداتى باسشىلىققا الىنادى.
قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى - قازاقستاننان يۋنەسكو- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار تىزىمىنە العاش بولىپ ەنگىزىلگەن تاريحي- مادەني ەسكەرتكىش. وسىعان بايلانىستى نىساننىڭ تاريحي قۇندىلىعىن، بىرەگەيلىگى مەن تۇتاستىعىن ساقتاۋ مەملەكەتتىك مادەني مۇرانى قورعاۋ سالاسىنداعى باسىم مىندەتتەردىڭ ءبىرى سانالادى.
بۇعان دەيىن ياساۋي كەسەنەسىندەگى سيتادەل قامالى قابىرعاسىنىڭ شىعىس بولىگىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.
سونداي-اق كەسەنە اۋماعىنداعى كەلۋشىلەر جۇرەتىن نەگىزگى ايماقتىڭ 1 شاقىرىمعا جۋىعى ءمولدىر اينەكپەن قورشالىپ جاتقانىن حابارلادىق.