دينارا زاكيەۆا: بالالاردى قورعاۋ سالاسىنداعى ەڭ ماڭىزدى وقيعا - بالا قۇقىعىن قورعاۋ باسقارمالارىنىڭ قۇرىلۋى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە قازاقستاندا بالا قۇقىقتارى زاڭنامالىق جانە ينستيتۋتسيونالدىق دەڭگەيدە بەكىتىلگەن.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن كەيىنگى بىرنەشە جىلدا بالالاردى قورعاۋ جۇيەسى مەن ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى رەفورمالار جۇرگىزىلىپ، زاڭدار مەن باعدارلامالار قابىلداندى. بۇل تۋرالى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا الەۋمەتتىك جەلىدە جازدى.
ول قولدانىستاعى بارلىق مەحانيزم مەن الداعى جىلدارعا ارنالعان ءىس-قيمىل جوسپارى، جۇمىستى جەتىلدىرۋ، جاڭا تاسىلدەردى ەنگىزۋ، قىزمەتكەرلەردى وقىتۋ، جالاقى ارتتىرۋ، سونداي-اق قاۋىپسىزدىك، الەۋمەتتىك قورعاۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىنداعى وزەكتى مىندەتتەردى شەشۋ ماسەلەلەرى جىل باسىندا قابىلدانعان «قازاقستان بالالارى» ۇلتتىق ستراتەگياسى مەن باعدارلاماسىندا كورىنىس تاپقانىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ءداستۇرلى تۇردە حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنى اتالىپ وتەدى. ءاربىر بالاعا ارناپ، وڭىرلەردەگى كەزدەسۋلەردە ءجيى ايتاتىن ءسوزىمىزدى تاعى دا قايتالاعىم كەلەدى: «بالا - ەڭ جوعارى قۇندىلىق. بالالارعا قامقورلىق جاساۋ - مەملەكەتتىڭ باستى باسىمدىعى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بالا قورعاۋ جانە قولداۋ ماسەلەلەرىنە ءاردايىم ەرەكشە كوڭىل بولەدى. ءار بالانىڭ ءومىرى ماڭىزدى، ونىڭ قۇقىقتارى، ءال-اۋقاتى، قاۋىپسىزدىگى مەملەكەت قورعاۋىندا. وسى ماقساتتا ەلىمىزدە بارلىق قاجەت زاڭ قابىلدانىپ، ارنايى قىزمەتتەر قۇرىلدى جانە ءالى دە قۇرىلىپ جاتىر. ءارقايسىڭىز بالالار قورعاۋشىسى بولا الاسىزدار. ەڭ باستىسى - وزىڭىزگە نەمەسە باسقا بالاعا كومەك قاجەت بولعان جاعدايدا بۇل تۋرالى ايتۋعا جانە حابارلاۋعا قورىقپاڭىزدار، - دەدى دينارا زاكيەۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بالالاردى قورعاۋ سالاسىنداعى ەڭ ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى - 2024 -جىلدان بەرى جۇرگىزىلگەن جۇمىس ناتيجەسىندە ءار وڭىرلىك اكىمدىكتەر قۇرىلىمىندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارمالارىنىڭ قۇرىلۋى.
ولاردىڭ قۇرىلۋى مەن قىزمەتتەرى «بالا قۇقىقتارى تۋرالى» زاڭدا بەكىتىلدى. بارلىق قاجەت راسىمدەر ءوتىپ، قاۋلىلار قابىلداندى، قۇرىلىم مەن شتات قالىپتاستىرىلدى.
- بۇل - بالالاردى قورعاۋ سالاسى ءۇشىن ۇلكەن جەتىستىك. بۇعان دەيىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جۇيەسىندە بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋمەن اينالىساتىن جەكە قۇرىلىم بولعان جوق. وسىعان بايلانىستى ءبىز سىزدەردى وڭىرلىك بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ باسقارمالارىمەن تانىستىرىپ، پايدالى اقپاراتپەن بولىسكىمىز كەلەدى، - دەدى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل.
سوڭعى ەكى جىلدا قازاقستاندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىن كۇشەيتۋگە باعىتتالعان 11 زاڭ مەن باعدارلاما قابىلداندى. سونىمەن قاتار 158 ناقتى شارانى قامتيتىن «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل دينارا زاكيەۆا استانادا وتكەن Silk Power 2026 الاڭىندا مالىمدەدى.