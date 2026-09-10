ميالى-تايسويعان جولىن قۇم باسىپ جاتىر
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىندا ميالى -تايسويعان باعىتىنداعى جاڭا اۆتوجولدى قۇم باسۋدا. 45,8 شاقىرىمدىق جولدىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، جول اشىلعانمەن، نىسان ءالى تولىق قابىلدانعان جوق. قۇمنىڭ جولعا جينالۋى جۇرگىزۋشىلەرگە كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر.
ميالى مەن تايسويعان اۋىلدارىن جالعايتىن جولدىڭ قۇرىلىسى 2023 -جىلدىڭ كۇزىندە باستالعان. جوبانىڭ باستاپقى قۇنى - 14,7 ميلليارد تەڭگە. ۇزىندىعى 45,8 شاقىرىم بولاتىن جاڭا تراسسا تايسويعان تۇرعىندارى ءۇشىن ماڭىزدى كولىك قاتىناسىن قامتاماسىز ەتەدى. بۇعان دەيىن اۋدان ورتالىعىنا جەتۋگە ەكى-ءۇش ساعات ۋاقىت كەتسە، جاڭا جول بۇل ۋاقىتتى شامامەن 40 مينۋتقا دەيىن قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
الايدا جولدىڭ نەگىزگى ماسەلەسى ونىڭ تابيعي جاعدايىنا بايلانىستى بولىپ وتىر. تراسسا تايسويعان قۇمدارىنىڭ اۋماعى ارقىلى وتەدى. بۇل جەردە جەلدىڭ اسەرىنەن قۇم ماسسالارىنىڭ تابيعي قوزعالىسى تۇراقتى جۇرەدى. سونىڭ سالدارىنان جاڭادان توسەلگەن اسفالتتىڭ ۇستىنە قۇم قايتا-قايتا شىعىپ، كەي ۋچاسكەلەردە جولدىڭ ەداۋىر بولىگىن باسىپ، كەدەرگى كەلتىرۋدە.
ازىرگە جولدى قۇمنان تازارتۋ نەگىزگى امال بولىپ تۇر. ال بۇل ۇزاق مەرزىمدى شەشىم ەمەس. قۇم باسقان سايىن ارنايى تەحنيكا تارتىلىپ، جول قايتا تازالانۋى كەرەك.
وبلىستىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى ماسەلەنى جوققا شىعارمايدى. باسقارمانىڭ مالىمەتىنشە، اۆتوموبيل جولى تايسويعان قۇمدارىنىڭ اۋماعىمەن وتەدى جانە بۇل جەردە جەلدىڭ اسەرىنەن قۇم ماسسالارىنىڭ تابيعي قوزعالىسى قالىپتى قۇبىلىس سانالادى. وسىعان بايلانىستى جولدىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە قۇم ۇيىندىلەرى پايدا بولادى.
باسقارما قازىرگى ۋاقىتتا نىساندى قابىلداۋ ءراسىمى ءجۇرىپ جاتقانىن حابارلادى. بۇل جۇمىس اياقتالعاننان كەيىن جول قىزىلقوعا اۋدانى اكىمدىگىنىڭ بالانسىنا بەرىلەدى.
- قۇم باسۋ قاۋپى بار ۋچاسكەلەردە كولىك قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا جولدى قۇمنان جۇيەلى تۇردە تازارتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلەدى. بۇل شارا قاجەتتىلىككە قاراي اتقارىلادى جانە الداعى ۋاقىتتا جالعاسادى. سونىمەن قاتار قىزىلقوعا اۋدانىنىڭ اكىمدىگىمەن بىرلەسىپ، قۇم باسۋدىڭ سالدارىن بارىنشا ازايتۋعا باعىتتالعان قوسىمشا شارالار قاراستىرىلۋدا. ونىڭ ىشىندە قۇم ماسسالارىنىڭ ەركىنىرەك قوزعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولاردىڭ جولدىڭ ءجۇرىس بولىگىندە جينالۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ جەكەلەگەن ەلەمەنتتەرىن وزگەرتۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر، - دەپ جاۋاپ بەردى اتىراۋ وبلىستىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى.
جالپى جوبا اياسىندا بيىكتىگى 15 س م بولاتىن ەكى قابات اسفالت توسەلگەن. سونداي-اق جول بويىندا ءتورت جەردەن مال وتكەلى مەن سۋ قۇبىرى ورناتىلعان.