ۇيالى بايلانىسقا قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر 28 -ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM -جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى بايلانىس قىزمەتتەرىن كورسەتۋ قاعيدالارىنا ماڭىزدى وزگەرىستەر ەنگىزدى.
18 -ماۋسىمدا قول قويىلعان بۇيرىق ازاماتتارعا بارىنشا جايلىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە ولاردىڭ سيفرلىق ورتاداعى قۇقىقتارىن سەنىمدى قورعاۋعا باعىتتالعان.
- ەندى قوسىمشا اقىلى بايلانىس جانە ينتەرنەت قىزمەتتەرى ابونەنتتىڭ ەكى مارتە كەلىسىمىمەن عانا قوسىلادى، ونى جەكە كابينەت، SMS، قوڭىراۋ نەمەسە USSD- سۇرانىس ارقىلى راستاۋعا بولادى.
سونىمەن قاتار، وپەراتورلارعا جىبەرىپ الىنعان قوڭىراۋلار تۋرالى حابارلاۋ ءۇشىن قىسقا «ماياك» قوڭىراۋلارىن پايدالانۋعا تولىقتاي تىيىم سالىنادى. بۇعان دەيىن بۇل قىزمەتتى ءوشىرۋ مۇمكىندىگى بولعان، الايدا تاجىريبەدە ول ەكى ابونەنتتىڭ دە - قوڭىراۋ شالۋشىنىڭ دا، قوڭىراۋدى قابىلداۋشىنىڭ دا - بۇل وپتسيانى وشىرگەن جاعدايىندا عانا جۇمىس ىستەيتىن. ەندى بۇل تەحنيكالىق قايشىلىق جويىلدى جانە «ماياكتاردىڭ» ورنىنا ىڭعايلى ءارى تۇسىنىكتى SMS- حابارلاما فورماتى كەلەدى، - دەلىنگەن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى حابارلاماسىندا.
پايدالانۋشىلاردىڭ وپەراتورلاردىڭ كەز كەلگەن جارنامالىق جانە اقپاراتتىق تاراتىلىمدارىنان وڭاي باس تارتۋ مۇمكىندىگى ماڭىزدى تولىقتىرۋ بولدى.
- سونداي-اق، 14 جاسقا تولماعان بالالارعا نومىرلەردى تىركەۋ كەزىندەگى قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى: ەندى بۇل پروتسەدۋرانى تەك زاڭدى وكىلدەرى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ ارقىلى جۇرگىزەدى، بۇل رەتتە ءبىر كامەلەتكە تولماعان بالاعا تەك ءبىر ءنومىر عانا راسىمدەلە الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا نورمالار 28 -ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. بۇل وزگەرىستەر ج ي س د م- ءنىڭ تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جانە سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىسىنىڭ ءبىر بولىگى بولىپ تابىلادى، بۇل جاريالانعان ج ي جىلىنداعى «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» قاعيداتتارىنا تولىق سايكەس كەلەدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا ۇيالى تەلەفوندى ۆەريفيكاتسيالاۋ مەملەكەتتىك كومپانياعا بەرىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.