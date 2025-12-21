ياكۋتيا الەمدە ەڭ سۋىق ايماقتار رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى
رەسەي گيدرومەتورتالىعىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، سوڭعى تاۋلىكتە جەر بەتىندەگى ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرالار ساحا رەسپۋبليكاسىندا (ياكۋتيا) تىركەلدى: پوكروۆسك قالاسى، سۋحانا مەتەوستانتسياسى جانە كرەست- حالدجاي اۋىلى، دەپ حابارلايدى تاسس.
- الەمدىك كوشباسشىسى - پوكروۆسك، مۇندا مەتەوستانسيا −51,7 گرادۋس اياز تىركەگەن. ەكىنشى ورىنعا رەسپۋبليكانىڭ ولەنەك اۋدانىنداعى سۋحانا مەتەوستانتسياسى شىقتى، تەمپەراتۋرا −49,4 گرادۋس بولدى. ءۇشىنشى ورىن ياكۋتيالىق كرەست-حالدجاي اۋىلىنا تيەسىلى - وندا اياز −48,7 گرادۋسقا جەتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، گيدرومەتورتالىق مالىمەتىنشە، ەڭ ىستىق ورىن رەيتينگىندە ەكى سىيلىق اۋسترالياعا، بىرەۋى وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنا بۇيىرعان.
- اۋستراليانىڭ باتىسىنداعى تەلفەر قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى 44,1+ گرادۋسقا دەيىن جەتتى، سيدنەي اۋەجايىندا تەرمومەتر باعانالارى 42,6+ گرادۋسقا كوتەرىلدى، ال وڭتۇستىك افريكاداعى اپينگتون مەتەوستانتسياسى 39,2+ گرادۋس تىركەدى، - دەدى اگەنتتىك وكىلى.
سينوپتيكتەر ماسكەۋ وبلىسىنىڭ مەتەورولوگيالىق كورسەتكىشتەرىنە دە نازار اۋداردى. ەڭ جىلى كۇن چەرۋستي كەنتىندە تىركەلگەن، اۋا تەمپەراتۋراسى 1,6+ گرادۋس بولدى. ال كاشيرادا وتكەن ءتۇن ايماق بويىنشا ەڭ سۋىق بولىپ، تەرمومەتر باعاناسى 3,2− گرادۋسقا تۇسكەن.
ايتا كەتەلىك ەلىمىزدە 16 وبلىستا اۋا رايى بويىنشا ەسكەرتۋ جاريالاندى.