ەندى ترانزيتتىك اۋىر جۇك كولىكتەرى استاناعا كىرە المايدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ اۋماعى ارقىلى ترانزيتتىك اۆتوموبيل كولىگىنىڭ ءجۇرۋ سحەماسى مەن ءتارتىبى ايقىندالدى.
اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» ق ر كونستيتۋتسيالىق زاڭى 8-بابىنىڭ 13) تارماقشاسىنا سايكەس استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءتيىستى قاۋلى شىعاردى.
- اۋىر جۇك تاسيتىن ترانزيتتىك كولىك قۇرالدارىنىڭ ءجۇرۋى «استانا قالاسىنىڭ اينالما جولى» اۆتوموبيل جولى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. اۋىر جۇك تاسيتىن ترانزيتتىك كولىك قۇرالدارىنا «استانا قالاسىنىڭ اينالما جولى» اۆتوموبيل جولىنىڭ ىشىندە ورنالاسقان اۋماعىنا كىرۋىنە تىيىم سالىنادى، - دەپ اتالىپ وتكەن قۇجاتتا.
جالپى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا قالا شەگىندە جەڭىل اۆتوموبيلدەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋلەر بەلگىلەنبەگەن.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، جازعى ماۋسىمدا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولدارىندا كولىك قوزعالىسى كۇشەيگەنىنە بايلانىستى كولىك مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى قاعيدالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.