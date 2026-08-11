ەندى قازاقستاندىقتار جۇمىس ىزدەمەيدى - مينيستر جاڭا پرواكتيۆتى قىزمەت تۋرالى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جۇمىسپەن قامتۋ سالاسى جاڭا فورماتقا كوشىپ جاتىر. ەندى ازاماتتار بوس جۇمىس ورىندارىن وزدەرى ىزدەمەي، جۇيە ولاردىڭ بىلىكتىلىگى مەن ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىسقا سايكەس جۇمىس ۇسىنادى.
بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جۇمىسپەن قامتۋ سالاسىن پرواكتيۆتى مودەلگە كوشىرۋ ءۇشىن ۆەدومستۆو تسيفرلىق جۇمىسپەن قامتۋ قىزمەتىن ەنگىزىپ جاتىر.
- جاڭا مودەلدىڭ نەگىزگى قاعيداتى - جۇمىستى ادام ىزدەمەيدى، جۇمىس ادامدى ءوزى تابادى. بۇعان دەيىن جۇمىس ىزدەۋشىلەر بوس ورىنداردى ءوزى قاراپ، مانساپ ورتالىقتارىنا ءوزى جۇگىنەتىن. ەندى جۇيە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن تالداپ، جۇمىسقا مۇقتاج ازاماتتاردى انىقتايدى. وسىدان كەيىن ازاماتتارعا eGov Mobile, Enbek.kz موبيلدى قوسىمشالارى نەمەسە 1414 نومىرىنەن SMS- حابارلاما ارقىلى اقپارات جولدانادى، - دەدى اسقاربەك ەرتايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، جاساندى ينتەللەكت ءوڭىر ىشىندە دە، ءوڭىرارالىق دەڭگەيدە دە ۇسىنىستار ازىرلەيدى. اسىرەسە جۇمىسشى ماماندىقتار بويىنشا سۇرانىسقا يە بوس ورىنداردى ءار ادامعا جەكە ىرىكتەپ بەرەدى.
سونىمەن بىرگە، جۇيە ازاماتتارعا قايتا دايارلاۋ، بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان ءوتۋ جانە باسقا وڭىرگە قونىس اۋدارۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى ۇسىنىستار جاسايدى.
- ازامات تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاسقانشا تولىق قولداۋ كورسەتىلەدى. جوبا شىلدە ايىندا پاۆلودار وبلىسىندا پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسىلدى. وسى ۋاقىت ىشىندە ءوڭىر تۇرعىندارىنا جۇمىسقا ورنالاسۋ مۇمكىندىگى تۋرالى 39 مىڭ SMS- حابارلاما جىبەرىلگەن. ناتيجەسىندە 962 ادام تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستى، - دەدى ەڭبەك ءمينيسترى.
قىركۇيەك ايىندا سيفرلىق جۇمىسپەن قامتۋ قىزمەتىن ماڭعىستاۋ وبلىسىندا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. ال جىل سوڭىنا دەيىن سەرۆيس ەلىمىزدىڭ بارلىق 20 وڭىرىندە قولجەتىمدى بولادى.
الداعى ۋاقىتتا جۇيە Aitu ءموبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى دا جۇمىس ىستەيدى. ونداعى ج ي- كومەكشى پايدالانۋشىنىڭ تاجىريبەسى مەن داعدىلارىنا سايكەس بوس جۇمىس ورىندارىن، سونداي-اق وقىتۋ كۋرستارىن ۇسىنىپ وتىرادى.
بۇعان دەيىن اسقاربەك ەرتايەۆ الەۋمەتتىك تولەمدەردى تاعايىنداۋعا ج ي كومەكتەسەتىنىن مالىمدەگەن ەدى.