ۇيدە كونديسيونەردى قوسىپ ۇيىقتاۋدىڭ زيانى بار ما
وسكەمەن. KAZINFORM - جازدىڭ اپتاپ ىستىعىندا كونديسيونەردىڭ تالاي ادام ءۇشىن تاپتىرماس كومەكشىگە اينالعانى بەلگىلى. الايدا ەل اراسىندا ونىڭ دەنساۋلىققا اسەرى تۋرالى ءتۇرلى پىكىر ايتىلادى. ءبىرى كونديسيونەر مىندەتتى تۇردە سۋىق تيۋگە سەبەپ بولادى دەسە، ەندى ءبىرى ونى تۇندە قوسىپ ۇيىقتاۋدىڭ زيانى شاش ەتەكتەن دەيدى.
بۇل قانشالىقتى راس؟ Kazinform ءتىلشىسى وسى سۇراقتاردىڭ جاۋابىن ءبىلىپ كوردى.
بۇگىندە جاز مەزگىلىندە كونديسيونەرسىز ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىن ەمەستەي كورىنەدى. دەسە دە كەيبىر جاندار ونىڭ اسەرىنەن مىندەتتى تۇردە سۋىق تيەدى دەپ ەسەپتەيدى. دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەڭ تارالعان قاتە تۇسىنىك.
— كونديسيونەردىڭ ءوزى سۋىق تيۋگە سەبەپ بولمايدى. ويتكەنى ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسيالار سۋىق اۋادان ەمەس، ۆيرۋستاردان پايدا بولادى. دەگەنمەن كونديسيونەردى دۇرىس پايدالانباۋ اۋرۋدىڭ اسقىنۋىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. ەگەر سالقىن اۋا اعىنى ادامعا تىكەلەي باعىتتالسا، تىنىس جولدارىنىڭ شىرىشتى قاباتى مەن بۇلشىقەتتەرى سالقىندايدى. سونىڭ سالدارىنان اعزانىڭ قورعانىس قابىلەتى تومەندەپ، ۆيرۋستاردىڭ ەنۋىنە نەمەسە اعزادا بۇرىننان بولاتىن شارتتى- پاتوگەندى ميكروورگانيزمدەردىڭ بەلسەنۋىنە مۇمكىندىك تۋادى، — دەيدى جالپى-تاجىريبەلىك دارىگەر تاڭشولپان تالعاتبەكوۆا.
مامان تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلەگە نازار اۋداردى. كونديسيونەردىڭ سۇزگىلەرى ۋاقتىلى تازالانباسا، وندا شاڭ، اللەرگەندەر مەن باكتەريالار جينالادى.
— قۇرىلعى جۇمىس ىستەگەن كەزدە بۇل بولشەكتەر اۋاعا تاراپ، اللەرگيالىق رەاكسيالارعا، تىنىس جولدارىنىڭ شىرىشتى قاباتىنىڭ تىتىركەنۋىنە نەمەسە سوزىلمالى تىنىس الۋ اۋرۋلارىنىڭ اسقىنۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى بولمە ىشىندەگى تەمپەراتۋرانى 23-25 گرادۋس شاماسىندا ۇستاپ، سىرتقى جانە ىشكى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ايىرماشىلىعىن 5-7 گرادۋستان اسىرماي، سالقىن اۋا اعىنىن ادامعا تىكەلەي باعىتتاماي جانە كونديسيونەردىڭ سۇزگىلەرىن تۇراقتى تۇردە تازالاپ وتىرعان ءجون، — دەيدى مەديتسينا قىزمەتكەرى.
كوپشىلىكتى تولعاندىراتىن تاعى ءبىر سۇراق — كونديسيونەردى قوسىپ ۇيىقتاۋ دەنساۋلىققا زيان با؟ دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلعى دۇرىس جۇمىس ىستەپ، قاجەتتى رەجيمدە قوسىلعان بولسا، كونديسيونەرمەن ۇيىقتاۋ قاۋىپتى ەمەس. كەرىسىنشە، بولمەدەگى قولايلى تەمپەراتۋرا ساپالى ۇيقىعا جاعداي جاساپ، ىستىق كۇندەرى جۇرەك-قانتامىر جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتادى.
— الايدا تەمپەراتۋرا تىم تومەن، مىسالى 18-19 گرادۋسقا قويىلسا نەمەسە سالقىن اۋا توسەكتىڭ ۇستىنە تىكەلەي باعىتتالسا، تاڭەرتەڭ ادامنىڭ تاماعى قۇرعاپ، مۇرنى بىتەلۋى نەمەسە مويىن مەن ارقا بۇلشىقەتتەرىندە اۋىرسىنۋ پايدا بولۋى مۇمكىن. مۇنداي بەلگىلەر كوپ جاعدايدا ينفەكسيادان ەمەس، سۋىق اۋا مەن شىرىشتى قاباتتاردىڭ كەبۋىنەن تۋىندايدى. سوندىقتان تۇنگى ۋاقىتتا بولمە تەمپەراتۋراسىن 24-26 گرادۋس شاماسىندا ۇستاپ، كونديسيونەردىڭ اۋا اعىنىن توسەككە تىكەلەي باعىتتاماعان ابزال. ەگەر بولمە اۋاسى شامادان تىس قۇرعاپ كەتسە، اۋانى ىلعالداندىرعىش قولدانعان نەمەسە بولمەنى مەزگىل-مەزگىل جەلدەتىپ تۇرعان دۇرىس. كونديسيونەردىڭ ءوزى دەنساۋلىققا قاۋىپ توندىرمەيدى. كوپ جاعدايدا ماسەلە قۇرىلعىنىڭ وزىندە ەمەس، ونى دۇرىس پايدالانباۋدا. قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ ارقىلى جازدىڭ اپتاپ ىستىعىندا دا جايلى ءارى دەنساۋلىققا زيانسىز سالقىندىقتى قامتاماسىز ەتۋگە بولادى، - دەيدى تاڭشولپان تالعاتبەكوۆا.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن اپتاپ ىستىقتا ءجيى ءسۋ ىشىپ، كوكونىستى كوبىرەك جەگەن دۇرىستىعى تۋرالى جازعانبىز.