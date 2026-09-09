ەندى جىلجىمايتىن مۇلىك مامىلەسىن نىسان ورنالاسقان جەردەگى نوتاريۋس كۋالاندىرادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى مامىلەلەردى نوتارياتتىق كۋالاندىرۋ ءتارتىبى وزگەردى. جاڭا تالاپ 8-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
ەندى نوتاريۋستى مۇلىك ورنالاسقان جەردەن تاڭداۋ كەرەك
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ساتىپ الۋ-ساتۋ، سىيعا تارتۋ، ايىرباستاۋ، كەپىلگە قويۋ جانە جىلجىمايتىن مۇلىكتى يەلىكتەن شىعارۋعا بايلانىستى وزگە دە مەملەكەتتىك تىركەۋگە جاتاتىن مامىلەلەر ەندى مۇلىك ورنالاسقان جەردەگى نوتاريۋس ارقىلى راسىمدەلەدى.
مينيسترلىك بۇل وزگەرىس جىلجىمايتىن مۇلىكپەن جاسالاتىن مامىلەلەردى راسىمدەۋ ءتارتىبىن جۇيەلەۋگە، سونداي-اق مامىلەنى نوتارياتتىق كۋالاندىرۋ مەن قۇقىقتاردى مەملەكەتتىك تىركەۋ اراسىنداعى بايلانىستى ناقتىلاۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
- اۋماقتىق قاعيدات جىلجىمايتىن مۇلىك وبەكتىسى، مامىلەنى نوتارياتتىق كۋالاندىرۋ جانە قۇقىقتاردى كەيىننەن مەملەكەتتىك تىركەۋ اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستى ناقتى ءارى جۇيەلى تۇردە قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
باسقا قالادا جۇرگەندەر نەىستەيدى؟
جاڭا ءتارتىپ ازاماتتاردىڭ باسقا وڭىردە ءجۇرىپ ءوز مۇلكىنە بيلىك ەتۋ قۇقىعىن شەكتەمەيدى.
مىسالى، پاتەر استانادا ورنالاسسا، ال ونىڭ يەسى الماتىدا بولسا، ءول وز اتىنان مامىلە جاساۋ ءۇشىن باسقا ادامعا سەنىمحات بەرە الادى. بۇل جاعدايدا وكىلى استاناداعى نوتاريۋسقا بارىپ، مامىلەنى راسىمدەيدى.
وسىلايشا، ازاماتتار بۇرىنعىداي جىلجىمايتىن مۇلكىن ساتا، سىيعا تارتا، ايىرباستاي نەمەسە كەپىلگە قويا الادى. وزگەرگەنى - تەك مامىلەنى نوتارياتتىق كۋالاندىرۋ ورنى. ەندى ول مۇلىك ورنالاسقان جەرگە بايلانىستى انىقتالادى.
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا تالاپ تەك جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى مامىلەلەرگە قولدانىلادى جانە باسقا نوتارياتتىق ارەكەتتەردى جاساۋ تارتىبىنە اسەر ەتپەيدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 8-قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى مامىلەلەردى نوتاريالدى كۋالاندىرۋ ءتارتىبى وزگەرگەنىن جازعانبىز.
«قازاقستان تۇتىنۋشىلار ۇلتتىق ليگاسى» ر ق ب پرەزيدەنتىنىڭ ورىنباسارى ۆاسيلي رومانوۆسكي مۇلىك بويىنشا مامىلەدە قانداي قۇجاتتارعا نازار اۋدارۋ ەكەنىن ايتىپ بەرگەن ەدى.