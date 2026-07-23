ەندى جاڭا كونستيتۋتسيانى اۋديو جانە بەينە فورماتتا تىڭداپ، كورۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ تولىق ءماتىنى مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندە اۋديو جانە بەينە فورماتتاردا قولجەتىمدى، دەپ حابارلايدى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى كونستيتۋتسيالىق سوت ونىڭ تولىق ءماتىنىنىڭ مەملەكەتتىك جانە ورىس تىلدەرىندەگى اۋديونۇسقاسىن ازىرلەدى. سونداي-اق كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى رەسمي اككاۋنتتارىندا كونستيتۋتسيانىڭ تولىق بەينەنۇسقاسى جاريالاندى.
- جوبا ازاماتتاردىڭ اتا زاڭعا تەڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. اۋديوفورمات كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان ادامدار ءۇشىن، سونداي-اق اقپاراتتى تىڭداۋ ارقىلى قابىلداۋدى قالايتىن بارلىق ازامات ءۇشىن وتە ىڭعايلى، - دەلىنگەن سوت تاراتقان حابارلامادا.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ تولىق اۋديونۇسقاسى مىنا سىلتەمە بويىنشا قولجەتىمدى.
ايتا كەتەيىك، 1-شىلدەدە جاڭا كونستيتۋتسيا كۇشىنە ەندى. جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ناتيجەسىندە قابىلدانعان تاريحي قۇجات مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن، قوعامنىڭ دامۋ باعىتىن تۇبەگەيلى وزگەرتپەك. Kazinform ءتىلشىسى اتا زاڭ اياسىندا قابىلداناتىن شەشىمدەر مەن ساياسي رەفورمانىڭ حالىق ومىرىنە اسەرىن تالدادى.
بۇعان دەيىن ماجىلىسمەن مارات ءباشىموۆ جاڭا كونستيتۋتسيادا دالا دەموكراتياسىنىڭ قاعيداتتارى كورىنىس تاپقانىن ايتتى.