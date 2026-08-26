ەندى eGov GPT ارقىلى مەملەكەتتىك قىزمەت الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا eGov GPT ارقىلى 50 مەملەكەتتىك قىزمەتتى قاراپايىم چات فورماتىندا الۋعا بولادى.
بۇل تۋرالى ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين مالىمدەدى.
- جاقىندا عانا eGov GPT ءتى ىسكە قوستىق. قازىردىڭ وزىندە ول ارقىلى 50 مەملەكەتتىك قىزمەتتى قاراپايىم چات ارقىلى الۋعا بولادى، ياعني ChatGPT نەمەسە باسقا دا اگەنتتەردى پايدالانساڭىز، ءدال سول سياقتى جۇيەمەن سويلەسىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى الا الاسىز،-دەدى روستيسلاۆ كونياشكين.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت بايلانىس ورتالىقتارىنا دا بەلسەندى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن وڭدەۋ قۇنىن جانە قىزمەتكەرلەرگە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار مينيسترلىك ازاماتتار اراسىندا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. كونياشكيننىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنا جۇگىنگەن ازاماتتاردىڭ سانى بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا %30 ازايعان.
- ءبىز ازاماتتارىمىزدىڭ بارلىق ءوتىنىشىنىڭ 79-80 پايىزىن قۇرايتىن ەڭ سۇرانىسقا يە 10 مەملەكەتتىك قىزمەت بويىنشا بەلسەندى جۇمىس ىستەدىك،- دەدى ءبىرىنشى ۆيتسە-مينيستر.
جاساندى ينتەللەكت ازاماتتارعا كورسەتىلەتىن سەرۆيستەرگە عانا ەمەس، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ىشكى جۇمىسىنا دا ەنگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن بىرگە كونياشكيننىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قازاقستاننان تىس جەردە ورنالاسقان سەرۆەرلەردە دەرەكتەردى وڭدەيتىن مودەلدەردى پايدالانا المايدى. سونداي-اق مەملەكەتتىك دەرەكتەرمەن قاۋىپسىز جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى.
- ەندى قىزمەتتىك حات-حابارلار مەن قۇجاتتاردى قاۋىپسىز وڭدەي الامىز. قازىردىڭ وزىندە جاساندى ينتەللەكت حاتتاردىڭ قىسقاشا مازمۇنىن جاساۋعا، ازاماتتاردىڭ كوپتەگەن وتىنىشتەرىن تالداۋعا، سونداي-اق باياندامالار مەن پرەزەنتاتسيالار ازىرلەۋگە جانە اۋدارما جاساۋعا كومەكتەسىپ جاتىر،- دەدى سپيكەر.
ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالالارىنا دا ەنگىزىلىپ جاتىر.
- مەديتسينا سالاسىن الساق، قازىردىڭ وزىندە مەديتسينالىق كەسكىندەردى اۆتوماتتى تۇردە تالداۋ تەحنولوگياسى قولدانىلىپ جاتىر. ول بەلگىلى ءبىر اۋرۋلاردى الدەقايدا جىلدام انىقتاۋعا كومەكتەسەدى. سونداي-اق قۇرىلىس قۇجاتتامالارىن تالداۋ جۇيەلەرى ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل ادام فاكتورىن ازايتىپ قانا قويماي، پروتسەستەردى جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى ول.
سونىمەن قاتار ءار مينيسترلىكتە ءتيىستى سالانىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنا جاۋاپتى تۇلعالار تاعايىندالعان. مينيسترلىكتىڭ تاعى ءبىر باسىم باعىتى ازاماتتاردى جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەۋ داعدىلارىنا جاپپاي وقىتۋ.
- جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىمەن ءوزارا ارەكەتتەسۋدىڭ نەگىزگى داعدىلارىن مەڭگەرۋ بالالارعا، ياعني كەلەسى ۇرپاققا بەرىلۋگە ءتيىس مىندەت دەپ ءبىز شىنىمەن سەنەمىز جانە بۇعان تولىق كوز جەتكىزدىك،- دەدى كونياشكين.
ونىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ادامدى تولىعىمەن الماستىراتىن جاعدايعا الىپ كەلمەيدى. كەرىسىنشە، جاڭا قۇرالداردى ءتيىمدى پايدالانۋدى ۇيرەنگەن مامانداردىڭ ارتىقشىلىعى بولادى.
- ەڭبەك نارىعى وزگەرەدى، ءبىراق بۇل جاساندى ينتەللەكت ءبىز ءۇشىن ءبارىن ىستەيدى دەگەن باعىتتا ەمەس، كەرىسىنشە، جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەۋدى ۇيرەنگەن جانە ونى ءتيىمدى پايدالاناتىن ادامداردىڭ ونىمدىلىگى ارتادى دەگەن باعىتتا وزگەرەدى،-دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ول قازىرگى جاساندى ينتەللەكتتى ەنگىزۋ كەزەڭىن قازاقستاندىقتاردىڭ بۇگىندە كۇندەلىكتى قولدانىپ جۇرگەن سيفرلىق قۇجاتتارعا كوشۋ ۇدەرىسىمەن سالىستىردى.
- ءبىز بۇل قىزمەتتى العاش ىسكە قوسقان كەزدە دە ادامدار كۇمانداندى، قالاي پايدالانۋ كەرەكتىگىن ويلادى. سول سەبەپتى بۇل قىزمەتتەردى بانكتىك جانە موبيلدى قوسىمشالارعا دا شىعاردىق. ويتكەنى ازاماتتارىمىزدىڭ بانك قوسىمشالارىن كۇن سايىن پايدالاناتىنىن تۇسىندىك،- دەدى كونياشكين.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت بۇدان ءارى دە ازاماتتارعا سيفرلىق سەرۆيستەرگە قول جەتكىزۋدىڭ بارىنشا ىڭعايلى جولدارىن ىزدەيدى.
- ءبىز ازاماتتارىمىزعا قالاي وڭاي جولمەن جەتۋگە بولاتىنىن، جاڭا مۇمكىندىكتەردى ولارعا ۇيرەنشىكتى ەكوجۇيەلەر مەن مەحانيزمدەر ارقىلى قالاي كورسەتۋگە بولاتىنىن ىزدەپ جاتىرمىز،- دەپ قورىتىندىلادى ءبىرىنشى ۆيتسە-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، ج ي قازاقستاندا مۇناي ۇڭعىمالارىن بۇرعىلايتىن ەڭ ءتيىمدى نۇكتەنى انىقتايدى.