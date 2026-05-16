دەۆيد بەكحەم ۇلى بريتانيانىڭ العاشقى ميللياردەر سپورتشىسى اتاندى
استانا. KAZINFORM - بەكحەم وتباسىنىڭ قازىر جالپى بايلىعى 1,185 ميلليارد فۋنت ستەرلينگتى قۇرايدى، ءبىر جىل بۇرىن ول شامامەن 500 ميللين فۋنت ستەرلينگكە باعالانعان، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ لوندونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Sunday Times گازەتىنىڭ ۇلى بريتانيانىڭ ەڭ داۋلەتتى ادامدارى مەن وتباسىلارىنىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان رەيتينگى دەۆيد بەكحەمنىڭ ەل تاريحىندا العاشقى ميللياردەر سپورتشى رەتىندەگى مارتەبەسىن راستادى.
«مانچەستەر يۋنايتەدتىڭ» بۇرىنعى جارتىلاي قورعاۋشىسى بايلىعىنىڭ ارتۋى نەگىزىنەن ا ق ش- قا سالىنعان ينۆەستيتسيالار مەن فۋتبول-جوبالارىنا قاتىسۋىمەن بايلانىستى.
ونىڭ نەگىزگى اكتيۆى بەكحەمنىڭ بىرلەسكەن مەنشىگىندەگى امەريكالىق «ينتەر مايامي» كلۋبى بولىپ قالا بەرەدى. ونىڭ قۇنى شامامەن 1,45 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ وتىر، ال كلۋب كاپيتالداندىرىلۋىنىڭ ءوسۋى نەگىزىنەن ليونەل مەسسيدىڭ كەلۋىمەن جانە كوماندانىڭ كوممەرتسيالىق تارتىمدىلىعىنىڭ ارتۋىمەن، سونىڭ ىشىندە ونىڭ كەلىسىمشارتىن 2028 -جىلعا دەيىن ۇزارتۋمەن بايلانىستى.
انگليا قۇراماسى بۇرىنعى كاپيتانىنىڭ تابىسى Adidas جانە Hugo Boss سياقتى الەمدىك برەندتەرمەن ۇزاق مەرزىمدى كەلىسىمشارتتاردان دا قالىپتاسىپ وتىر.
Spice Girls توبىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى ۆيكتوريا بەكحەم جىلدىق تابىسى 100 ميلليون فۋنت ستەرلينگتەن اساتىن جەكە ءسان برەندىن دامىتۋ ارقىلى وتباسىنىڭ بايلىعىنا ايتارلىقتاي ۇلەس قوستى.
وسىعان دەيىن دەۆيد بەكحەم سپورت پەن قايىرىمدىلىققا قوسقان ەرەكشە ۇلەسى ءۇشىن رىسار اتانعانىن حابارلادىق.