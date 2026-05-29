ەندى بارلىق ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكت ءپانىن وقيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكتىنى وقىتۋ اۋقىمى كەڭەيىپ كەلەدى. ەندى ماماندىعىنا قاراماستان بارلىق ستۋدەنت جاساندى ينتەللەكت ءپانىن وقيدى.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى دينارا شەگلوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، 2025-جىلدان باستاپ جاساندى ينتەللەكت داعدىلارى بارلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن.
- قازىر 95 ۋنيۆەرسيتەت وقۋ جوسپارلارىنا جاساندى ينتەللەكت پاندەرىن قوستى. بۇل 4 مىڭنان استام ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن قامتيدى. سونىمەن قاتار 30 جوعارى وقۋ ورنىندا جاساندى ينتەللەكت باعىتى بويىنشا 42 ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. پروفەسسور- وقىتۋشىلار قۇرامىنىڭ 54 پايىزى جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا بىلىكتىلىگىن ارتتىردى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
سونداي-اق جوعارى وقۋ ورىندارىندا جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ ستاندارتى بەكىتىلىپ، ديسسەرتاتسيا ازىرلەۋ كەزىندە ونى پايدالانۋدى رەتتەيتىن تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەن.
بۇدان بولەك، بارلىق جوعارى وقۋ ورنى ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى بەكىتىلدى.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 2030-جىلعا قاراي ج ي سالاسىندا 10 مىڭ مامان دايىنداۋ كوزدەلىپ وتىر.