«ۇيدەن اتتاپ شىعۋ مۇمكىن ەمەس»: پاۆلودار وبلىسىندا سارى ماسالار قاپتادى
استانا. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شارباقتى اۋدانىندا جاعداي كۇرت قيىندادى. ورماندى ايماقتاردا ورنالاسقان بىرنەشە اۋىلدىڭ تۇرعىندارى سارى ماسانىڭ جاپپاي شابۋىلىنا ۇشىراپ، دالاعا شىعۋدان قالعاندارىن ايتىپ شاعىمدانۋدا، دەپ حابارلايدى «24KZ».
«ۇيدەن اتتاپ شىعۋ مۇمكىن ەمەس»: پاۆلودار وبلىسىندا سارى ماسالار قاپتادى
استانا. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شارباقتى اۋدانىندا جاعداي كۇرت قيىندادى. ورماندى ايماقتاردا ورنالاسقان بىرنەشە اۋىلدىڭ تۇرعىندارى سارى ماسانىڭ جاپپاي شابۋىلىنا ۇشىراپ، دالاعا شىعۋدان قالعاندارىن ايتىپ شاعىمدانۋدا، دەپ حابارلايدى «24KZ».
تۇرعىنداردىڭ سوزىنشە، قانسورعىشتاردىڭ كوپتىگىنەن قالىپتى ءومىر ءسۇرۋ مۇلدەم مۇمكىن بولماي تۇر. الەۋمەتتىك جەلىلەردە شارباقتى اۋدانىنا قاراستى شوشقالى اۋىلىندا تۇسىرىلگەن بەينەجازبالار تارادى. كادرلاردان سارى ماسالاردىڭ ءۇيىر-ءۇيىر بولىپ ۇشىپ، ادامداردى قورشاپ جاتقانىن كورۋگە بولادى.
- ماسانىڭ كوپتىگى سونداي، بۇدان بىلاي شىداۋ مۇمكىن ەمەس. ۇيدەن اتتاپ شىقساڭ بولدى، ءبىر ءۇيىر ماسا بىردەن باس سالادى. كوشەدە ولاردىڭ كوپتىگىنەن توقتاۋسىز ىزىڭ ەستىلىپ تۇرادى. شارۋاشىلىقپەن اينالىسۋ، باقشادا جۇمىس ىستەۋ، بالالارمەن سەرۋەندەۋ نەمەسە جاي عانا تازا اۋادا تۇرۋ مۇلدەم مۇمكىن ەمەس. ءتىپتى، ءۇي جانىنداعى اجەتحاناعا بارۋدىڭ ءوزى ناعىز ازاپقا اينالدى، - دەيدى كۇيىنگەن اۋىل تۇرعىندارى.
مۇنداي قيىن جاعداي تەك شوشقالىدا ەمەس، شالداي ورماندارىنىڭ ماڭىندا ورنالاسقان بوزالاڭ، سادىقاشى جانە شالداي اۋىلدارىندا دا قايتالانىپ وتىر. اشىنعان حالىق جەرگىلىكتى بيلىكتەن شۇعىل تۇردە ۋلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى تالاپ ەتتى.
پاۆلودار وبلىسى اكىمدىگىنىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ايماقتىق بيۋدجەتتەن بولىنەتىن دەزينفەكسيالىق قارجى تەك ەرتىس وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى اۋداندارعا (پاۆلودار، اقسۋ قالالارى، ماي، اقتوعاي، ەرتىس، جەلەزين، اققۋلى جانە تەرەڭكول اۋداندارى) عانا قاراستىرىلعان. ال ەرتىس ارناسىنان تىس جاتقان ۋسپەن، شارباقتى، باياناۋىل جانە ەكىباستۇزدىڭ اۋىلدىق ايماقتارىندا مۇنداي جاپپاي وڭدەۋ جۇمىستارى جوسپارلانباعان ەكەن. ول جەرلەردە تەك بالالار لاگەرلەرى مەن جەكەلەگەن نىساندار عانا ۋلانادى.
الايدا، تۇرعىنداردىڭ شاعىمىنان كەيىن وبلىستىق جەر قويناۋىن پايدالانۋ باسقارماسى، ارنايى عىلىمي توپ جانە اۋدان اكىمدىگى وكىلدەرى اتالعان اۋىلدارعا ارنايى بارىپ، تەكسەرىس جۇرگىزدى. ماماندار سوڭعى 2-3 كۇندە شىبىن-شىركەيدىڭ قالىپتان تىس جاپپاي كوبەيگەنىن راستادى.
وعان مىنا فاكتورلار سەبەپ بولعان: ورمان ورتتەرىن ءسوندىرۋ كەزىندە سۋ الۋ ءۇشىن جاسالعان جاساندى سۋ ايدىندارى؛ اۋىلداردىڭ ماڭىندا پايدا بولعان شاعىن جەرگىلىكتى سۋ قويمالارى. جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن 10-ماۋسىمنان باستاپ اتالعان اۋىلداردا شۇعىل تۇردە دەزينسەكسيالىق توسقاۋىلدىق وڭدەۋ جۇمىستارى قولعا الىندى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ماماندار بۇرىككىشتەرى مەن ىستىق تۇمان گەنەراتورلارىن قولدانۋدا. سونىمەن قاتار، ماسانىڭ دەرناسىلدەرىن قۇرتۋ ءۇشىن سۋ ايدىندارى ارنايى بيولوگيالىق «باكتيسيد» پرەپاراتىمەن وڭدەلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بيىل پاۆلودار وڭىرىندە شىبىن-شىركەيدى ۋلاۋ جۇمىستارىنا زاماناۋي دروندار دا تارتىلعان بولاتىن. ەندىگى كەزەك - وسى شارالاردىڭ شارباقتى اۋدانىندا قانشالىقتى ناتيجە بەرەتىندىگىندە.