ەندى پارا ۋادە ەتكەندەر دە جازالانادى
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتتارى «قازاقستان زاڭناماسىنا سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزەتىن زاڭ مەن وعان ىلەسپە قۇجاتتى قاراپ جاتىر.
قۇجاتتى تانىستىرعان سەناتور اندرەي لۋكين بۇل زاڭ ەڭ اۋەلى قىلمىستىق كودەكستى جەتىلدىرەتىنىن ايتتى.
- قىلمىستىق زاڭناماعا پارا ۇسىنۋ، ۋادە ەتۋ جانە تالاپ ەتۋ، سونداي-اق زاڭسىز سىياقى الۋعا ارانداتۋ ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى كوزدەيتىن نورمالار ەنگىزىلىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتارى بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزۋ جانە ىستەردىڭ تەرگەلۋ تارتىبىنە قاتىستى ماسەلەلەر جەتىلدىرىلىپ كەلەدى. سونداي-اق، جەكەلەگەن سىبايلاس جەمقورلىق قۇقىقبۇزۋشىلىقتارى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كۇشەيتىلەدى. اتاپ ايتقاندا، مۇددەلەر قاقتىعىسىن رەتتەۋ جونىندە شارالار قابىلداماۋ، سىبايلاس جەمقورلىق قىلمىستار تۋرالى حابارلاماۋ جانە زاڭسىز ماتەريالدىق سىياقى بەرۋ ارەكەتتەرى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ارتادى، - دەدى ول.
سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ زاڭدى قولدانۋ پراكتيكاسىندا پارانىڭ ۋادە ەتىلگەنىن قالاي دالەلدەنەتىنىن، مۇنداي تاجىريبە قاي ەلدەردە بار ەكەنىن سۇرادى.
مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەر جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى سالاۋات سىيلىباي ۇلى مۇنداي نورمالار سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى مەملەكەتتەر توبى (GRECO) جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمىنا (ە ى د ۇ) مۇشە ەلدەردە قولدانىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتەگى ءبىرقاتار مەملەكەتتە دە وسىنداي زاڭ بار ەكەنىن ايتتى.
- دالەلدەۋ پراكتيكاسىنا كەلسەك، قىلمىستىق پروتسەستە دە، ازاماتتىق پروتسەستە دە پروتسەسسۋالدىق قۇقىق بار. سول نورمالار بويىنشا دالەل كوزى رەتىندە پروتسەسكە قاتىسۋشىلاردىڭ كۋالىك ەتۋى، جازباشا جانە زاتتاي ايعاقتار، ساراپشىلار مەن مامانداردىڭ قورىتىندىسى قولدانىلادى. بۇل جەردە پارا ۋادە ەتۋ ءساتى لاۋازىمدى تۇلعاعا اۋىزشا مالىمدەمە تۇرىندە دە، جازباشا حابارلامالار ارقىلى دا، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلى مەن ينتەرنەت حابارلامامەن جولدانعان ۋادەلەر ارقىلى دا تىركەلە الادى. سوت پراكتيكاسى زاڭ بۇزۋ فاكتىسىن دالەلدەۋدىڭ بازالىق پرينتسيپتەرىنە سۇيەنەدى دەپ توپشىلاپ وتىرمىز، - دەدى اگەنتتىك وكىلى.
بۇعان دەيىن پروكۋراتۋرا مەن سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەتكە قابىلداۋ ەرەجەسى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.