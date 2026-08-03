مەدينەدەن الماتىعا باعىت العان SCAT ۇشاعى وماندا شۇعىل قوندى
استانا. KAZINFORM - مەدينەدەن (ساۋد ارابياسى) الماتىعا باعىت العان SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى جولاۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ دەنساۋلىعى كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى ومانداعى اۋەجايعا قوندى.
وقيعا تۋرالى اقپاراتتى اۋە تاسىمالداۋشى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى راستادى.
- مەدينە - الماتى باعىتى بويىنشا رەيس ورىنداۋ كەزىندە جولاۋشىلاردىڭ ءبىرىنىڭ دەنساۋلىعى ناشارلادى. بورتتا وعان قاجەتتى كومەك كورسەتىلدى. الايدا ءارى قاراي مەديسينالىق باقىلاۋ قاجەت بولعاندىقتان، اۋە كەمەسىنىڭ كومانديرى ومانداعى قوسالقى اۋەجايعا قونۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. ۇشاق قونعاننان كەيىن جولاۋشى مەديسينالىق قىزمەت ماماندارىنا تاپسىرىلدى. جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى، ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋ - اۋە كومپانياسى ءۇشىن نەگىزگى باسىمدىق، - دەدى SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ وكىلى ۆيكتوريا ستاروجيلوۆا رەسمي ساۋالعا بەرگەن جاۋابىندا.
ۇشاق ومان استاناسى ماسكات قالاسىنا قونعان. جولاۋشى دارىگەرلەرگە تاپسىرىلىپ، ەم قابىلداۋ ءۇشىن سول ەلدە قالعان. ونىڭ قازىرگى جاعدايى تۋرالى اقپارات جاريالانبادى.
قاجەتتى مەديسينالىق كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن اۋە كەمەسى قالعان جولاۋشىلارمەن بىرگە ساپارىن جالعاستىرىپ، الماتى اۋەجايىنا ءساتتى قوندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتى - شىمكەنت باعىتىنداعى SCAT اۋە كومپانياسىنىڭ رەيسى اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى مەجەلى جەرگە قونا الماي، ەكيپاج تاراز قالاسىنداعى قوسالقى اۋەجايعا قونۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان بولاتىن.