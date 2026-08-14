وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلدەگى ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزىلۋىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - سۋرحانداريا جانە وزبەكستاننىڭ باسقا دا بىرنەشە وبلىستارىندا ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلىپ، تۇرعىندار جارىقسىز قالدى.
وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدىڭ كوپتەگەن ايماقتارىندا ەلەكتر قۋاتىمەن جابدىقتاۋ تولىق قالپىنا كەلتىرىلدى.
- كورشى ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىندەگى اپات ورتالىق ازيا ەلەكتر جەلىسىنە اسەر ەتتى. ناتيجەسىندە سۋرحانداريا مەن باسقا دا بىرنەشە وبلىستاردا ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمدەمەسىندە.
مينيسترلىك قاي ەل تۋرالى ايتىپ وتىرعانىن ناقتىلامادى.
ايتا كەتەيىك، تاجىكستان مەن قىرعىزستان اۋداندارى جاپپاي ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدى.
14- تامىز كۇنى تۇستەن كەيىن الماتىنىڭ ءتورت اۋدانىندا جانە الماتى وبلىسىنىڭ 10 اۋدانىندا ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلدى.