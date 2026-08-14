KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ەلدەگى ەلەكتر قۋاتىنىڭ ۇزىلۋىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى

    استانا. KAZINFORM - سۋرحانداريا جانە وزبەكستاننىڭ باسقا دا بىرنەشە وبلىستارىندا ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلىپ، تۇرعىندار جارىقسىز قالدى.

    Минэнерго Таджикистана прокомментировало масштабный сбой в энергосистеме
    Фото: Anadolu

    وزبەكستاننىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلدىڭ كوپتەگەن ايماقتارىندا ەلەكتر قۋاتىمەن جابدىقتاۋ تولىق قالپىنا كەلتىرىلدى.

    - كورشى ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق جۇيەسىندەگى اپات ورتالىق ازيا ەلەكتر جەلىسىنە اسەر ەتتى. ناتيجەسىندە سۋرحانداريا مەن باسقا دا بىرنەشە وبلىستاردا ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك مالىمدەمەسىندە.

    مينيسترلىك قاي ەل تۋرالى ايتىپ وتىرعانىن ناقتىلامادى.

    ايتا كەتەيىك، تاجىكستان مەن قىرعىزستان اۋداندارى جاپپاي ەلەكتر قۋاتىنسىز قالدى.

    14- تامىز كۇنى تۇستەن كەيىن الماتىنىڭ ءتورت اۋدانىندا جانە الماتى وبلىسىنىڭ 10 اۋدانىندا ەلەكتر قۋاتى ءۇزىلدى.

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور