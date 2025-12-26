وزبەكستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىم كولەمى 145 ميلليارد دوللاردان استى
تاشكەنت. KAZINFORM - بيىل وزبەكستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىم كولەمى العاش رەت 145 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل تۋرالى جىل قورىتىندىسى بويىنشا حالىققا جانە پارلامەنتكە ارناعان جولداۋىندا كورشىلەس ەلدىڭ پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- بيىل وزبەكستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىمى تۇڭعىش رەت 145 ميلليارد دوللاردان استى. ەل ەكسپورتى %23- عا ارتىپ، 33,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى. سونداي-اق، مەملەكەتىمىزدىڭ التىن-ۆاليۋتا قورى 60 ميلليارد دوللاردان استى. تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار كولەمى بيىل 43,1 ميلليارد دوللارعا تەڭەلىپ، تاريحي كورسەتكىشكە جەتتى. بۇعان دەيىن مۇنداي ناتيجەلەر بولماعان، - دەدى شاۆكات ميرزيەۆ.
وزبەكستان باسشىسى 2030 -جىلعا دەيىن ۇكىمەت الدىنا ىشكى جالپى ءونىم كولەمىن 160 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋ مىندەتى قويىلعانىن ايتا كەلە، اتالعان ستراتەگيالىق جوسپارعا وزگەرىس ەنگىزىلگەنىن مالىمدەدى. ەندى رەسمي تاشكەنت بۇل مەجەگە 5 جىلدان كەيىن ەمەس، كەلەر جىلى قول جەتكىزۋگە مۇددەلى.
- ەگەر ءبىز دايىن تاۋار كولەمىن ارتتىرىپ، جوعارى تابىس اكەلەتىن قىزمەتتەر قاتارىن كوبەيتىپ، وزىق اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنولوگيالارى مەن سۋدى ۇنەمدەۋ ادىستەرىن بەلسەندى قولدانساق، الداعى 5 جىلدا ەكونوميكامىزدىڭ كولەمىن 240 ميلليارد دوللاردان اسىرۋعا مۇمكىندىك تۋادى، - دەپ توقتالدى شاۆكات ميرزيەۆ.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، 2026 -جىلى وزبەكستان ۇكىمەتى مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ %55 الەۋمەتتىك سالاعا باعىتتاماق.
ەسكە سالايىق، 1 -قازانداعى جاعدايعا سايكەس، وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 43,9 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، وزبەكستان كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ىشكى جالپى ونىمدەگى ۇلەسىن %29- عا دەيىن تومەندەتۋگە نيەتتى. تاياۋدا وزبەكستان ەكونوميكاسىنىڭ 8,3 ميلليارد دوللاردان اسا قاراجاتى كولەڭكەدە قالىپ وتىرعانىن جازىپ ەدىك. وسىلايشا، ول ىشكى جالپى ءونىمىنىڭ 33,3 پايىزىنا تەڭەلىپ وتىر.