وزبەكستاندىق بوكسشى جانىبەك الىمحان ۇلىمەن جەكپە-جەككە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستاننان شىققان بۇرىنعى الەم چەمپيونى يسرايل مادريموۆ (10-2-1، 7 KO) قازاقستاندىق كاسىپقوي بوكسشى، ورتا سالماقتاعى IBF جانە WBO بەلبەۋلەرىنىڭ يەگەرى جانىبەك الىمحان ۇلىمەن (17-0، 12 KO) جەكپە-جەك وتكىزۋگە قارسى ەمەس ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
- ەگەر مەن 160 فۋنت سالماق دارەجەسىنە كوتەرىلسەم، بارلىق چەمپيوندارمەن كەزدەسۋگە كۇش سالامىن.
جانىبەككە ايرىقشا قۇرمەتپەن قارايمىن، بۇل جەردە جەكە ەشتەڭە جوق. مۇنىڭ ءبارى تەك سپورتقا قاتىستى ءارى مەن جانىبەكپەن جۇدىرىقتاسۋعا قۋانا كەلىسەر ەدىم. بۇل - مەن ءۇشىن مارتەبە.
قازاقستان - وزبەكستانعا كورشى ەل، بۇل ەكى مىقتى بوكس ۇلتى اراسىنداعى تاماشا كەزدەسۋ بولار ەدى، - دەدى مادريموۆ The Ring باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ايتا كەتەيىك، جانىبەك ءالىمحان ۇلى ورتا سالماقتاعى IBF جانە WBO نۇسقالارى بويىنشا الەم چەمپيونى اتاعىنا يە.
بۇعان دەيىن يرلانديالىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن جەكپە- جەككە شاقىرعان بولاتىن.