وزبەكستانداعى قازاق جازۋشىلارىنىڭ كەڭەسى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - وزبەكستاندا بىلتىر قازاق جازۋشىلارىنىڭ ءتۇرلى جانردا 20 كىتابى جارىققا شىققان. ولاردىڭ كوركەمدىك مازمۇنى نەگىزىنەن اۋدارما باعىتىندا. وزبەكستان جازۋشىلار وداعىنداعى قازاق ادەبيەتى كەڭەسىنىڭ كەزەكتى جيىنىندا بىلتىرعى جىلعا ەسەپ بەرىلىپ، الداعى جوسپارلار بەكىتىلدى.
بۇل ەلدە قازاق قالامگەرلەرىنىڭ سانى 60 قا جۋىقتايدى. بىلتىر ءتۇرلى جانردا 20 دان استام كىتاپ شىققان. اۆتورلار كوبىنە تۋعان جەر، ەستەلىكتەر مەن بالالار شىعارماسىنا قالام تەربەيدى.
اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعى وزبەكستاندا كەڭىنەن اتالىپ ءوتىلدى. وبلىس ورتالىقتارىمەن اۋدان، اۋىلداردا جىر ءمۇشايرالارى ءوتىپ، عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيالار ۇيىمداستىرىلدى.
تۇرسىنالى احمەتوۆ، وزبەكستان جازۋشىلار وداعى قازاق ادەبيەتى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى:
- قازاقستاندا وزبەكستاننىڭ حالىق جازۋشىسى قايري سۇلتاننىڭ «باقىت جاعالاۋى» اتتى پروزالىق شىعارماسى قازاقستاندا جارىق كوردى. بۇل دا ەكى ەلدىڭ ادەبي بايلانىسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى دەۋگە بولادى.
قازاق كىتاپتارىنىڭ نەگىزگى وقىرماندارى مەكتەپ وقۋشىلارى. قانداستار كوپ شوعىرلانعان تاشكەنت وبلىسىنان بولەك، قاراقالپاقستاندا دا قازاق جازۋشىلارىنىڭ شىعارمالارى سۇرانىسقا يە.
گۇلدانا نارىمبەتوۆا، پۋبليتسيست، جۋرناليست:
- بيىل - ءومىرزاق قوجامۇراتوۆتىڭ 95 جىلدىعى. بۇل تەك وزبەكستاندا عانا ەمەس، قازاقستان جازۋشىلار وداعىمەن وتە كەڭ كولەمدە تويلانايىن دەپ وتىر. سونداي-اق تولەگەن ايبەرگەنوۆتىڭ كەشتەرىن ۇيىمداستىرۋ نيەتىندەمىز.
جيىندا بيىلعى جىلى جارىققا شىعاتىن شىعارمالاردىڭ مازمۇنى مەن قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى ءسوز بولدى. جاس اقىن-جازۋشىلاردى قولداۋ تاقىرىبى دا نازاردان تىس قالمادى.
