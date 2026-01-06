وزبەكستاندا تۋىستار اراسىنداعى نەكە ءۇشىن جازا قاتاڭداتىلادى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاندا نەكە جاسىنا تولماعان اداممەن وتابسىن قۇرعاندارعا قاتىستى جازانى قاتاڭداتۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، تاياۋدا ءتيىستى زاڭ جوباسى ازىرلەندى. قۇجاتقا سايكەس، ەندى ەرتە نەكە ءۇشىن 50-100 بازا ەسەپتىك شاما ارالىعىندا (880 مىڭ تەڭگەدەن 1,8 ميلليون تەڭگەگە دەيىن) ايىپپۇل سالىنادى نەمەسە 300 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىستارعا تارتىلادى. سونداي-اق، وسىنداي ارەكەتكە بارعاندار 2 جىل تۇزەتۋ جۇمىستارىن ورىنداۋعا مىندەتتەلەدى.
قازىرگە زاڭناماعا ساي، وسىعان ۇقساس قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن 20-30 بازالىق ەسەپتىك شاما ارالىعىندا ايىپپۇل سالىنادى نەمەسە 240 ساعاتقا دەيىن قوعامدىق جۇمىسقا تارتىلادى.
مۇنىمەن بىرگە، ءتيىستى قۇجاتپەن تۋىستار اراسىنداعى نەكەگە تىيىم سالۋ ۇسىنىلىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، اعا مەن جيەن، اپكە مەن جيەن جانە بولەلەردىڭ ءوزارا وتباسىن قۇرۋىنا شەكتەۋ قويىلادى. بۇل رەتتە، ەگەر ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ءبىرى اسىراندى بولعان جاعدايدا نەكەگە رۇقسات بەرىلۋى ىقتيمال.
اۆتور
ءاليحان اسقار