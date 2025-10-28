وزبەكستاندا قازاق مەكتەپتەرى اراسىندا ونەر سايىسى ءوتتى
استانا. قازاقپارات - تاشكەنت وبلىسىنا قاراستى شىرشىق قالاسىنىڭ قازاق مەكتەپتەرى اراسىندا ونەر سايىسى ءوتتى. شارانىڭ ماقساتى اعايىننىڭ باسىن قوسىپ، جاستاردى ۇلتتىق سالت داستۇرگە باۋلۋ. ونەر دوداسىندا وقۋشىلار ءان ايتىپ، بي بيلەدى.
ۇلى ابايدىڭ ولەڭدەرىن وقىپ، دومبىرامەن كۇي شەرتتى. شىرشىق قالاسىندا 25 مىڭعا جۋىق قازاق بار. قاراكوزدەر وقيتىن 5 مەكتەپتىڭ اراسىندا جىل سايىن ونەر سايىسىن وتكىزۋ داستۇرگە اينالعان. قازاق ۇلتتىق- مادەني ورتالىعى تالانتتى جاستاردى ىرىكتەپ، ولاردىڭ رەسپۋبليكالىق كونكۋرستارعا قاتىسۋىنا جول اشادى.
جاقسىلىق جورىقبايەۆ، شىرشىق قالاسىنداعى قازاق ۇلتتىق-مادەني ورتالىعىنىڭ ءتوراعاسى:
- قازاق مەكتەپتەرىنە قازاقشا وقۋلىقتار، ادەبي كىتاپتار تاپسىرىپ جاتىرمىز. بۇلاردىڭ ءبارى وسكەلەڭ ۇرپاققا سولاردى وقىپ، اباي اتامىز سياقتى ويشىلداردىڭ ناقىل سوزدەرىن جاتتاپ وسۋدە. مەكتەپ ءوز الدىنا تاربيەلەسە، قازاق مادەني ورتالىعى قازاقشا ۇردىستەردى ۇيرەتەدى. بيىلعى سايىستىڭ مازمۇنى قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 جىلدىعىنا ارنالدى.
وقۋشىلار كەمەڭگەر تۇلعانىڭ ولەڭدەرىن وقىپ، قارا سوزدەرىن جاتقا ايتتى.
قازاق مەكتەپتەرى اراسىنداعى سايىس، بۇل كىم مىقتىنى انىقتاۋ عانا ەمەس. قاراكوزدەردىڭ ءبىر-بىرىمەن جاقىنىراق اراسالاسۋىنا جاعداي جاساپ، باۋىرمالدىق قاسيەتتى ارتتىرۋعا نەگىزدەلگەن. - دەيدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
سايىس قورتىندىسى بويىنشا ونەرىمەن كوزگە ءتۇسىپ، توپ جارعاندار ماقتاۋ قاعازدارىمەن ماراپاتتالدى. سونداي-اق شارانى ۇيىمداستىرۋعا اتسالىسقان مەكتەپ ۇجىمدارى دا كوپتىڭ قوشەمەتىنە بولەندى.
24.kz