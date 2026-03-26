    15:46, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    وزبەكستاندا مەشىتتەر توتەنشە جاعدايلاردا حابار تاراتۋ قۇرالىنا اينالادى

    استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ دامۋ باعدارلاماسى وزبەكستاننىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ توتەنشە جاعدايلار كەزىندە ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەسىنىڭ قامتۋىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان يننوۆاتسيالىق تەحنيكالىق شەشىمدى ەنگىزدى.

    Жителей Узбекистана будут оповещать о ЧС через громкоговорители в мечетях
    Фото: ПРООН

    پيلوتتىق باستاما اياسىندا ەلدى مەكەندەرگە جاقىن ورنالاسقان مەشىتتەرگە ارنايى قۇرىلعىلار ورناتىلىپ جاتىر. بۇل ت ج م شۇعىل حابارلامالارىن مەشىتتەردەگى داۋىس زورايتقىشتار ارقىلى تاراتۋعا جانە كەڭ اۋديتورياعا تەز حابارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    بۇگىندە قۇرىلعىلار وزبەكستاننىڭ جەتى وبلىسىنداعى 272 مەشىتكە ورناتىلدى: جيزاق، قاشقاداريا، نامانعان، سامارقان، سىرداريا، تاشكەنت جانە فەرعانا.

    — مەشىتتەردى تاڭداۋ كەزدەيسوق ەمەس: ولار ءداستۇرلى تۇردە جەرگىلىكتى قاۋىمداستىقتارعا ايتارلىقتاي اسەر ەتەتىن بەدەلدى الەۋمەتتىك ينستيتۋتتار رەتىندە قابىلدانادى. بۇدان باسقا، مەشىتتەر بارلىق دەرلىك ەلدى مەكەندەردە ورنالاسقان جانە 500-دەن 2000 مەترگە دەيىنگى ەستۋ قاشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەتىن جوعارى قۋاتتى سىرتقى ديناميكتەرمەن جابدىقتالعان، — دەپ حابارلايدى وزبەكستانداعى ب ۇ ۇ د ب باسپا ءسوز قىزمەتى.

    جوبانىڭ ەسەپتەۋلەرىنە سايكەس، مەشىتتەر ارقىلى تاراتۋ ەرلەر، ايەلدەر، بالالار جانە وسال توپتار سياقتى شامامەن 6,5 ميلليون ادامدى قامتي الادى.

    بۇل ەسكەرتۋ ارناسىنىڭ قوسىمشا ارتىقشىلىعى - ۇيالى تەلەفون نەمەسە ەلەكتر قۋاتى وشكەن جاعدايدا دا توتەنشە جاعدايلار تۋرالى حابارلامالاردى جىبەرۋ مۇمكىندىگىندە.

    بۇدان بۇرىن قازاقستان مەن وزبەكستان سىرداريا وزەنىنە سۋدى ەسەپكە الاتىن قۇرىلعىلاردى ورناتىپ جاتقانى ءمالىم بولدى.

