وزبەكستاندا مەشىتتەر توتەنشە جاعدايلاردا حابار تاراتۋ قۇرالىنا اينالادى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ دامۋ باعدارلاماسى وزبەكستاننىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ توتەنشە جاعدايلار كەزىندە ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەسىنىڭ قامتۋىن كەڭەيتۋگە باعىتتالعان يننوۆاتسيالىق تەحنيكالىق شەشىمدى ەنگىزدى.
پيلوتتىق باستاما اياسىندا ەلدى مەكەندەرگە جاقىن ورنالاسقان مەشىتتەرگە ارنايى قۇرىلعىلار ورناتىلىپ جاتىر. بۇل ت ج م شۇعىل حابارلامالارىن مەشىتتەردەگى داۋىس زورايتقىشتار ارقىلى تاراتۋعا جانە كەڭ اۋديتورياعا تەز حابارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇگىندە قۇرىلعىلار وزبەكستاننىڭ جەتى وبلىسىنداعى 272 مەشىتكە ورناتىلدى: جيزاق، قاشقاداريا، نامانعان، سامارقان، سىرداريا، تاشكەنت جانە فەرعانا.
— مەشىتتەردى تاڭداۋ كەزدەيسوق ەمەس: ولار ءداستۇرلى تۇردە جەرگىلىكتى قاۋىمداستىقتارعا ايتارلىقتاي اسەر ەتەتىن بەدەلدى الەۋمەتتىك ينستيتۋتتار رەتىندە قابىلدانادى. بۇدان باسقا، مەشىتتەر بارلىق دەرلىك ەلدى مەكەندەردە ورنالاسقان جانە 500-دەن 2000 مەترگە دەيىنگى ەستۋ قاشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەتىن جوعارى قۋاتتى سىرتقى ديناميكتەرمەن جابدىقتالعان، — دەپ حابارلايدى وزبەكستانداعى ب ۇ ۇ د ب باسپا ءسوز قىزمەتى.
جوبانىڭ ەسەپتەۋلەرىنە سايكەس، مەشىتتەر ارقىلى تاراتۋ ەرلەر، ايەلدەر، بالالار جانە وسال توپتار سياقتى شامامەن 6,5 ميلليون ادامدى قامتي الادى.
بۇل ەسكەرتۋ ارناسىنىڭ قوسىمشا ارتىقشىلىعى - ۇيالى تەلەفون نەمەسە ەلەكتر قۋاتى وشكەن جاعدايدا دا توتەنشە جاعدايلار تۋرالى حابارلامالاردى جىبەرۋ مۇمكىندىگىندە.
بۇدان بۇرىن قازاقستان مەن وزبەكستان سىرداريا وزەنىنە سۋدى ەسەپكە الاتىن قۇرىلعىلاردى ورناتىپ جاتقانى ءمالىم بولدى.