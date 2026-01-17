وزبەكستاندا كوپ كىتاپ وقىعان شەنەۋنىكتەرگە اقشالاي سىياقى بەرىلمەك
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ «وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە حالىقتىڭ كىتاپقا دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋ جونىندەگى شارالار» قاۋلىسىنا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇجاتتىڭ نەگىزگى ماقساتى - 2030 -جىلعا قاراي ءار ادامدى ورتا ەسەپپەن جىلىنا 10 كىتاپ وقۋعا داعدىلاندىرۋ، ىنتالاندىرۋ.
سونداي- اق، قاۋلىدا جازىلعانداي، ەڭ كوپ كىتاپ وقىعان مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرگە ايلىق جالاقى مولشەرىندە سىياقى بەرىلەدى.
— مينيسترلىكتەر مەن ۆەدومستۆولاردا كونكۋرس ناتيجەسى بويىنشا ەڭ كوپ كىتاپ وقىعان قىزمەتكەرگە ءبىر ايلىق جالاقى مولشەرىندە اقشالاي سىياقى تولەنەدى، — دەلىنگەن ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
قۇجاتقا سايكەس، 1- ساۋىرگە دەيىن ءار مەملەكەتتىك مەكەمەدە «كىتاپ بۇرىشى» قۇرىلىپ، قىزمەتكەرلەر ءۇشىن اي سايىن «كىتاپ وقۋ ساعاتتارى» ۇيىمداستىرىلادى. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا مامانداردىڭ رەيتينگى قالىپتاستىرىلادى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر وزبەكستان سەناتى كىتاپ وقىعانى ءۇشىن سوتتالعانداردىڭ تۇرمەدە وتىرۋ مەرزىمى قىسقارتۋعا باعىتتالعان زاڭدى ماقۇلدادى.
قوسا كەتسەك، 2025 -جىلدان باستاپ قازاقستاندا ۇلتتىق كىتاپ كۇنى تويلانىپ كەلەدى.