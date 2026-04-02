وزبەكستاندا جانارماي قىمباتتادى
استانا. قازاقپارات - وزبەكستاندا بەنزين تۇرماق، گاز قىمباتتاپ بارادى. جۇرگىزۋشىلەر جاپپاي ەلەكتر كولىككە كوشىپ جاتىر. بىلتىر كورشى ەلگە قىتايدان 700 مىڭعا جۋىق وسىنداي تەحنيكا يمپورتتالعان. ارينە ەلەكتر كولىككە كوشۋگە جانارمايدىڭ قىمباتتاۋى سەبەپ.
ماسەلەن، قازىر اي-92 بەنزينىنىڭ ليترى 11 مىڭ 500 بەن 13 مىڭ 900 سۋم ارالىعىندا ساتىلادى. ءبىزدىڭ اقشاعا شاققاندا شامامەن 455 تەڭگەدەن 548 تەڭگەگە دەيىن بارادى.
وزبەكستاندا بيىلدان باستاپ بەنزين باعاسى 10-15 پايىزعا كوتەرىلدى. بۇل جاقتا جانارماي بەكەتتەرى بيرجاعا وزدەرى قاتىسىپ، جانارماي قۇنىن وزدەرى بەلگىلەيدى. مەملەكەت باعا ساياساتىنا ارالاسپايدى. ەلدىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى 2020 -جىلى بەنزيندى ەركىن ساۋداعا جىبەرگەن. البەتتە جانارماي بەكەتتەرى ويىنا كەلگەن باعانى قويا المايدى. ويتكەنى باسەكەلەستىك بار.
ديزەلدىڭ قۇنىنا دا توقتالعىم كەلىپ تۇر. تاشكەنتتە ونىڭ ليترى 489 تەڭگەدەن باستالىپ، كەيبىر بەكەتتەردە 520 تەڭگە كولەمىندە ساۋدالانادى. ايتا كەتۋ كەرەك، وزبەكستاندا بيىلدان باستاپ ا ي-80 ماركاسى ساتىلىمنان شىعارىلدى. الا شاپاندى اعايىندار ەۋرو-4 ەكولوگيالىق ستاندارتىنا ءوتۋ ءۇشىن وسىنداي قادامعا بارعان. و باستا ەۋرو-4 ستاندارتىنا كورشى ەل 2028 -جىلى اۋىسۋى كەرەك. الايدا ەلدەگى كۇردەلى ەكولوگيالىق احۋال مەن جاسىل ەكونوميكاعا بەرىلگەن باسىمدىق باعدارلامانى جەدەلدەتۋگە ءماجبۇر ەتتى. جۇرگىزۋشىلەر بۇل شەشىمنىڭ قالتاعا قوسىمشا سالماق سالعانىن ايتادى.
اببوس ناشماتوۆ، جۇرگىزۋشى:
- كۇندەلىكتى بەنزينگە كەتەتىن شىعىن كوپ. 80- ماركا قازىر نارىقتا جوق. 92- بەنزين قىمبات بولعاندىقتان ونى قۇيۋ ءتيىمسىز. مەن سەكىلدى كولىگى بار ازاماتتار گازعا اۋىسىپ جاتىر.
ەلدە كوپ كولىك گازبەن جۇرەتىنىن دە ەسكەرۋ كەرەك. سالىستىرمالى تۇردە قاراساق، مەتاننىڭ دا باعاسى اناۋ ايتقانداي ارزان ەمەس. ليترى 211 تەڭگە شاماسىندا ساۋدالانادى. نارىقتاعى باعانىڭ تۇراقسىزدىعىنا بايلانىستى مۇنداعى جۇرت ەلەكتر كولىكتەردى تىزگىندەۋگە كوشىپ جاتىر. بىلتىر وزبەكستان قىتايدان 700 مىڭعا جۋىق ەلەكترموبيل يمپورتتاعان.
