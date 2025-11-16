وزبەكستاندا «حان سۇلتان. التىن وردا» وپەراسىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - تاشكەنتتە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق وپەرا جانە بالەت تەاترى ۇسىنعان «حان سۇلتان. التىن وردا» وپەراسىنىڭ پرەمەراسى ءوتتى.
قويىلىم ورتالىق ازيا ايماعىنىڭ مادەني ومىرىندەگى ەڭ جارقىن وقيعالاردىڭ ءبىرى بولدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
وپەرا الىشەر ناۋاي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ۇلكەن تەاتر ساحناسىندا العاش رەت كورسەتىلدى.
پرەمەرانى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا تاماشالادى. سونداي-اق قۇرمەتتى قوناقتار رەتىندە ورتالىق ازيا ەلدەرى مادەنيەت مينيسترلىكتەرىنىڭ باسشىلارى مەن ازەربايجاننىڭ مادەنيەت ءمينيسترى شاقىرىلدى.
وپەرا - بيلىك، تاعدىر جانە ءداستۇرلى ءومىر سالتى مەن كەلەشەك وزگەرىستەر اراسىنداعى تاڭداۋدى تەرەڭ اشىپ كورسەتەتىن درامالىق تۋىندى.
حاميت شاڭعاليەۆتىڭ مۋزىكاسى رەجيسسەر داۆيدە ليۆەرمورەنىڭ كوركەمدىك شەشىمىمەن ۇيلەسە وتىرىپ، كورەرمەندى التىن وردا داۋىرىنە تولىقتاي بويلاتاتىن اسەرلى اتموسفەرا جاسايدى. كورەرمەن التىن وردا تاريحىنداعى وقيعالار اياسىندا ءوربيتىن ادامدىق تراگەديالاردى كوزبەن كورىپ، سول كەزەڭنىڭ رۋحىن تەرەڭ سەزىنە الادى. التىن وردا - تۇركى حالىقتارىنىڭ تاريحىندا ەرەكشە ورىن الاتىن رۋحاني مۇرانىڭ قاينار كوزى.
وپەرانى ساحنالاۋ جۇمىسى حالىقارالىق عىلىمي ىنتىماقتاستىقتىڭ ۇلگىسىنە اينالدى. جوباعا قازاقستان، رەسەي جانە تۇركيانىڭ عالىمدارى اتسالىستى. التىن وردانى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى يلنۋر ميرگاليەۆ، ىستانبۇلداعى مارمارا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى يلياس كەمالوعلۋ جانە تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى نۇرلان اتىعايەۆ. مارالتاي ىبىرايەۆ جازعان وپەرا ليبرەتتوسى دراماتۋرگ الماس ءنۇسىپتىڭ پەساسى نەگىزىندە ازىرلەنگەن.
قويىلىم رەجيسسەرى داۆيدە ليۆەرمورە - الەمدىك وپەرا ونەرىنىڭ مويىندالعان شەبەرى، تالاي اڭىزعا اينالعان انشىلەرمەن جانە الەمنىڭ جەتەكشى تەاترلارىمەن جۇمىس ىستەگەن تۇلعا. ونىڭ قويىلىمدارى لا سكالا، ريم وپەراسى، تۋريندەگى تەاترو رەدجيو جانە گەنۋياداعى كارلو فەليچە تەاترلارىندا ساحنالانعان. مەتردىڭ جوباعا قاتىسۋى وپەرانى حالىقارالىق دەڭگەيگە كوتەردى.
مۋزىكالىق جەتەكشى ءارى قويۋشى ديريجەرى - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، اباي اتىنداعى تەاتردىڭ باس ديريجەرى نۇرجان بايبوسىنوۆ.
تاشكەنتتەگى پرەمەرا قازاق جانە وزبەك مادەنيەتى مەن تاريحىنىڭ تەرەڭ ۇندەستىگىن پاش ەتكەن شىعارماشىلىق ديالوگقا اينالدى. بۇل سينتەز ەكى حالىقتىڭ مىزعىماس ورتاق تاريحي جادىن، رۋحاني جاقىندىعىن ايشىقتاعان وزىندىك «ونەر كوپىرىن» قالىپتاستىردى.
بۇعان دەيىن وپەرا الماتى، ىستامبۇل جانە قازان قالالارىندا ساحنالانىپ، كورەرمەننىڭ زور قىزىعۋشىلىعى مەن ىستىق ىقىلاسىنا يە بولعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، وپەرا ءانشىسى مايرا مۇحامەد قىزى پاريجدە جەكە كونسەرتىن وتكىزدى.