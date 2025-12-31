ق ز
    وزبەكستاندا اجىراسقان ەركەكتەر بۇرىنعى ايەلدەرىن باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋى مۇمكىن

    استانا. قازاقپارات - وزبەكستاندا اجىراسقان ەركەكتەر بۇرىنعى ايەلدەرىن باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋى مۇمكىن. اتالعان زاڭ جوباسى سەناتتا ماقۇلدانىپ، پرەزيدەنتكە جولداندى. 

    Жыл басынан бері 1,5 млн қазақстандық Өзбекстанға саяхаттап барған
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

     ەگەر ەر ادامدا جەكە پاتەرى بولماسا، ال بۇرىنعى ايەلى باسپانا جالداسا، وندا ونىڭ اي سايىنعى ارەنداسىن بۇرىنعى كۇيەۋى تولەيدى. ساراپشىلار بۇل نورما وزبەكستان ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى. سەبەبى ەلدە ەرلەرگە قاراعاندا ايەلدەردىڭ قۇقىعى از قورعالعان.

     2025 -جىلى 60 مىڭعا جۋىق اجىراسۋ فاكتىسى تىركەلدى. ولاردىڭ 60 پايىزى قالا تۇرعىندارىنىڭ ەنشىسىندە. اجىراسۋ بويىنشا ءبىرىنشى ورىندا تاشكەنت قالاسى تۇر. تاشكەنت وبلىسى مەن فەرعانا ءوڭىرى العاشقى ۇشتىكتى تۇيىندەيدى. دەپۋتاتتار اتالعان زاڭ جوباسى وتباسى ينستيتۋتىنىڭ دامۋىنا سەپ بولادى - دەيدى.

