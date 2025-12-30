ق ز
    وزبەكستان پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ رەزيدەنسياسىنا جاسالعان شابۋىلدى ايىپتادى

    تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان باسشىسى شاۆكات ميرزيەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Мирзиеев
    Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

    اڭگىمە باسىندا شاۆكات ميرزيەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ نوۆگورود وبلىسىنداعى رەزيدەنسياسىنا جاسالعان شابۋىلدى قاتاڭ ايىپتايتىنىن مالىمدەدى.

    - مۇنداي ارەكەتتەر تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىرىپ، ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك ورناتۋ نيەتىنە سەلكەۋ تۇسىرەدى، - دەلىنگەن وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تارتقان حابارلامادا.

    سونداي-اق، تاراپتار اڭگىمە بارىسىندا حالىقارالىق جانە وڭىرلىك ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسىپ، كەلەر جىلعا جوسپارلانعان ءىس- شارالار كەستەسىن تالقىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ۋكراينا تاراپى ۆلاديمير پۋتيننىڭ ۆالدايداعى رەزيدەنسياسىنا درونمەن شابۋىل جاساعانىن مالىمدەپ ەدى.

    - 28 -جەلتوقساننان 29 -جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى كيەۆ رەجيمى 91 درون قولدانا وتىرىپ، رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ نوۆگورود وبلىسىنداعى مەملەكەتتىك رەزيدەنسياسىنا تەرروريستىك شابۋىل جاسادى، - دەدى مينيستر.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وسى جاعدايدان كەيىن رەسەي كەلىسسوز پروتسەسى بويىنشا ءوز ۇستانىمىن قايتا قاراۋعا مۇددەلى.

