وزبەكستان پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ رەزيدەنسياسىنا جاسالعان شابۋىلدى ايىپتادى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان باسشىسى شاۆكات ميرزيەۆ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
اڭگىمە باسىندا شاۆكات ميرزيەۆ رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ نوۆگورود وبلىسىنداعى رەزيدەنسياسىنا جاسالعان شابۋىلدى قاتاڭ ايىپتايتىنىن مالىمدەدى.
- مۇنداي ارەكەتتەر تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىككە قاتەر ءتوندىرىپ، ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك ورناتۋ نيەتىنە سەلكەۋ تۇسىرەدى، - دەلىنگەن وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تارتقان حابارلامادا.
سونداي-اق، تاراپتار اڭگىمە بارىسىندا حالىقارالىق جانە وڭىرلىك ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسىپ، كەلەر جىلعا جوسپارلانعان ءىس- شارالار كەستەسىن تالقىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ۋكراينا تاراپى ۆلاديمير پۋتيننىڭ ۆالدايداعى رەزيدەنسياسىنا درونمەن شابۋىل جاساعانىن مالىمدەپ ەدى.
- 28 -جەلتوقساننان 29 -جەلتوقسانعا قاراعان ءتۇنى كيەۆ رەجيمى 91 درون قولدانا وتىرىپ، رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ نوۆگورود وبلىسىنداعى مەملەكەتتىك رەزيدەنسياسىنا تەرروريستىك شابۋىل جاسادى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى جاعدايدان كەيىن رەسەي كەلىسسوز پروتسەسى بويىنشا ءوز ۇستانىمىن قايتا قاراۋعا مۇددەلى.
اۆتور
ءاليحان اسقار