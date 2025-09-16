وزبەكستان موڭعوليادان 100 مىڭ باس قوي ساتىپ الدى
استانا. قازاقپارت - وزبەكستان موڭعوليادان جىل سوڭىنا دەيىن 100 مىڭ باس قوي اكەلەدى. ماۋسىم ايىندا قوس ەل پرەزيدەنتتەرى وسىنداي مامىلە جاساعان. قويدىڭ العاشقى لەگى نوۆاي وبلىسىنا ۇشاقپەن جەتكىزىلىپ تە قويدى.
وزبەكستان 2029 -جىلى ەلدەگى ۋاق مالدىڭ باسىن 1 ميلليونعا جەتكىزۋدى كوزدەيدى. ويتكەنى بۇل ولكە كوگونىس، جەمىس مول بولعانىمەن، مالعا جايسىزداۋ. وزبەكستاندا ەت باعاسى بيىل تىپتەن شىرقاپ كەتتى. كەلىسى 120 مىڭ سۋم ياعني ءبىزدىڭ اقشامەن بەس مىڭ تەڭگە. وعان بىرنەشە سەبەپ بار. ونىڭ نەگىزگىسى مەملەكەتتىڭ باستى ەت ەكسپورتتاۋشىلارى قازاقستان مەن قىرعىزستان ءونىمدى سىرتقا ساتۋعا شەكتەۋ قويدى. ال ەندى موڭعوليادان يمپورتتالاتىن ەت ونىمدەرى باعانى تۇراقتاندىرۋعا جەتە مە؟
قازاقستان مەن قىرعىزستان، وزبەكستانعا ەت ەكسپورتىنا شەكتەۋ ەنگىزگەلى، كورشى ەلدە ونىمگە دەگەن سۇرانىس ارتىپ، نارىققا تىكەلەي اسەر ەتتى. قازىر قارا مالدىڭ ءبىر كەلىسى ورتاشا ەسەپپەن 8,33 دوللاردان ساتىلىپ جاتىر. بۇل بەس مىڭ تەڭگە شاماسى. سايكەسىنشە كورشى ەلگە بەلارۋستەن ەت يمپورتتالۋدا. وسىلايشا وزبەكستان ەت ونىمدەرىنىڭ باعاسى بويىنشا ت م د ەلدەرى اراسىندا كوش باستادى.
تاشكەنت وبلىسىنداعى مال بازارىندا ساتىلىپ جاتقان ءتورت تۇلىكتىڭ دەنى قازاقستاننان كەلگەن. مۇندا ءار جەكسەنبى سايىن تاڭ سارىدەن ساۋدا باستالادى. بازار ءىشى قايناعان حالىق. اياق الىپ ءجۇرۋ وڭاي ەمەس. سەمىز قويلاردىڭ قۇنى 200 مىڭ تەڭگەگە پارا پار.
قانات بورانبايەۆ، بوستاندىق اۋدانىنىڭ تۇرعىنى:
- قوزىلارىمىز 3 جارىم ميلليون سومنان 3 ميلليون اراسىندا ساۋدا بولىپ جاتىر. قويلارىمىز 4 جارىم 4 ميلليون ءارتۇرلى. ەتىنە قاراپ ساۋدا بولىپ جاتىر. ءار جەكسەنبى سايىن وسىندا كەلەمىز. جىلقى ەتى دە سۇرانىسقا يە. سايكەسىنشە، باعاسى دا بىزدەن قىمبات. ماسەلەن، ەكى جاسار تايلار 600 مىڭ تەڭگە كولەمىندە. تاشكەنت قالاسىنداعى چورسۋ ورتالىق بازارىندا قازاقستان مەن بەلارۋس ەلىنەن جەتكىزىلگەن ەت ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا بولادى. ساۋداگەرلەردىڭ ايتۋىنشا ءونىم سويىلىپ، نەمەسە مال تىرىدەي شەكارا اسادى. بازارداعىلار ەت كەلىسىن 80 مىڭ سۋمنان قابىلدايدى. بۇل 3174 تەڭگەگە تەڭ. وزبەكستان پرەزيدەنتى ماۋىسىم ايىندا موڭعولياعا ساپارلاپ، اۋىلشارۋاشىلىق سالاسىندا ءبىرقاتار كەلىسىم جاسادى. اتاپ ايتقاندا ەكى مىڭ توننا قوي مەن جىلقى ەتىن ەكسپورتتاۋعا كەلىسىم جاسالدى. سونداي- اق 100 مىڭ باس شوپان اتا تۇقىمىن اكەلىپ، مالدانۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسىلايشا، 2029 -جىلعا قاراي ەلدەگى قوي باسىنىڭ سانىن 1 ميلليونعا جەتكىزبەك.
24.kz