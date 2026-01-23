ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:43, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    وزبەكستان مەن تۇركيا 2026-جىلعا ارنالعان اسكەري ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىنە قول قويدى

    تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ قورعانىس ءمينيسترى شۋحرات حالمۋحامەدوۆ پەن تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس ءمينيسترى ياشار گيۋلەر انكارادا 2026 -جىلعا ارنالعان اسكەري ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىنە قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    ۆەدومستۆودان ءمالىم ەتكەندەي، تاراپتار شاعىن قۇرامدا كەزدەسىپ، وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك، قورعانىس ونەركاسىبىن دامىتۋ جانە ەكى ەل قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اراسىنداعى ءىس- قيمىلدى ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    2026 -جىلعا ارنالعان ىنتىماقتاستىق كەلىسىمى اسكەري بولىمشەلەردىڭ بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋىن ۇيىمداستىرۋ، تاجىريبە الماسۋ، سونداي-اق اسكەري مەديتسينانى دامىتۋ جوسپارلارىن قامتيدى.

    ەسكە سالايىق، وزبەكستان بيلىگى ەلدىڭ قورعانىس دوكتريناسىنا وزگەرىس ەنگىزۋگە نيەتتى. سونداي-اق، ەل ۇكىمەتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۇجىرىمداماسىن قايتا قاراۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار