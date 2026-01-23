وزبەكستان مەن تۇركيا 2026-جىلعا ارنالعان اسكەري ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىنە قول قويدى
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستاننىڭ قورعانىس ءمينيسترى شۋحرات حالمۋحامەدوۆ پەن تۇركيانىڭ ۇلتتىق قورعانىس ءمينيسترى ياشار گيۋلەر انكارادا 2026 -جىلعا ارنالعان اسكەري ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىنە قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆودان ءمالىم ەتكەندەي، تاراپتار شاعىن قۇرامدا كەزدەسىپ، وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك، قورعانىس ونەركاسىبىن دامىتۋ جانە ەكى ەل قارۋلى كۇشتەرىنىڭ اراسىنداعى ءىس- قيمىلدى ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
2026 -جىلعا ارنالعان ىنتىماقتاستىق كەلىسىمى اسكەري بولىمشەلەردىڭ بىرلەسكەن وقۋ-جاتتىعۋىن ۇيىمداستىرۋ، تاجىريبە الماسۋ، سونداي-اق اسكەري مەديتسينانى دامىتۋ جوسپارلارىن قامتيدى.
ەسكە سالايىق، وزبەكستان بيلىگى ەلدىڭ قورعانىس دوكتريناسىنا وزگەرىس ەنگىزۋگە نيەتتى. سونداي-اق، ەل ۇكىمەتى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك تۇجىرىمداماسىن قايتا قاراۋدى جوسپارلاپ وتىر.