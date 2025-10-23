وزبەكستان مەن ەۋرووداق كەڭەيتىلگەن ارىپتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق كەلىسىمىنە قول قويماق
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ 23-24-قازان ارالىعىندا بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن بارادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ساپار بارىسىندا شاۆكات ميرزيەۆ ەۋروپالىق كوميسسيانىڭ باسشىسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن جانە ەۋروپالىق كەڭەستىڭ پرەزيدەنتى انتونيو كوشتامەن كەلىسسوز جۇرگىزبەك.
كەزدەسۋدە تاراپتار بيىل ساۋىردە سامارقاندتا وتكەن «ورتالىق ازيا - ەۋرووداق» سامميتىندە كەلىسىلگەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلايدى. سونداي-اق، ەكونوميكا، ينۆەستيتسيا، يننوۆاتسيا، ەنەرگەتيكا جانە كولىك- لوگيستيكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن ءسوز ەتەدى.
رەسمي ساپار اياسىندا وزبەكستان مەن ەۋروپا وداعى اراسىنداعى كەڭەيتىلگەن ارىپتەستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالايىق، 4- ساۋىردە وزبەكستاننىڭ سامارقاند قالاسىندا «ورتالىق ازيا - ەۋروپا وداعى» فورماتىنداعى العاشقى سامميت وتكەن ەدى. ونىڭ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرقاتار باستاما كوتەردى.
اۆتور
ءاليحان اسقار