وزبەكستان گازانى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا قاتىسۋعا دايىن - شاۆكات ميرزيەۆ
تاشكەنت. KAZINFORM - وزبەكستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىن قۇرۋ تۋرالى بىتىمگەرشىلىك باستامانى قولدادى جانە ونى جۇيەلى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جاردەمدەسۋگە دايىن.
بۇل تۋرالى اتالعان كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسقان پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ءسوز باسىندا كورشىلەس ەل باسشىسى كەڭەستىڭ جۇمىسى گازا سەكتورىنداعى ەكونوميكالىق جانە الەۋمەتتىك جاعدايدى قالپىنا كەلتىرۋگە قاۋقارلى ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- بارلىق تاراپتىڭ ۇيلەستىرىلگەن ءىس-قيمىلى قاقتىعىستان كەيىنگى احۋالدى تۇراقتاندىرۋعا جانە گازانى تەز ارادا قالپىنا كەلتىرۋگە ىقپال ەتەدى. وزبەكستان ول جەردە تۇرعىن ءۇي، بالاباقشا، مەكتەپ جانە اۋرۋحانالار سالۋعا ءوز ۇلەسىن قوسۋعا دايىن. ءبىز بۇل تاريحي مۇمكىندىكتى وركەندەگەن، ەكونوميكالق دامىعان جاڭا گازانى قۇرۋ ءۇشىن پايدالانۋىمىز كەرەك، - دەدى وزبەكستان پرەزيدەنتى ءوز بايانداماسىندا.
ەسكە سالايىق، كەشە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاشينگتوندا وتكەن بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىستى. ونىڭ بارىسىندا ءسوز سويلەگەن پرەزيدەنت بەيبىتشىلىك كەڭەسى كوپجاقتى كۇش-جىگەردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىن، زامان تالابىنا ساي ۇيىم ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق، قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرىپ، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
اۆتور
ءاليحان اسقار