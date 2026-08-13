وزبەكستانعا بارعان شەتەلدىك تۋريستەردىڭ ءار ءتورتىنشىسى - قازاقستان ازاماتى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار-شىلدە ايلارىندا 1855562 قازاقستان ازاماتى تۋريستىك ماقساتپەن وزبەكستانعا بارعان.
وزبەكستان ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، جەتى اي ىشىندە ەلگە تۋريستىك ماقساتپەن 7749308 شەتەلدىك ازامات بارعان. قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى جالپى تۋريستەر اعىنىنىڭ شامامەن %24- ىن قۇرادى. دەمەك، وزبەكستانعا كەلگەن ءاربىر ءتورتىنشى شەتەلدىك تۋريست قازاقستاننان بارعان.
رەسپۋبليكاعا بارعان ەڭ كوپ شەتەلدىك تۋريستەر ىشىندە قازاقستان ەكىنشى ورىن الدى.
قىرعىزستان 2177108 تۋريستپەن ءبىرىنشى ورىندى، ال تاجىكستان 1728978 تۋريستپەن ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.
العاشقى وندىققا رەسەي (710824 تۋريست)، اۋعانستان (281200)، قىتاي (269735)، تۇرىكمەنستان (192830)، تۇركيا (111908)، ءۇندىستان (32462) جانە وڭتۇستىك كورەيا (26512) كىردى.
جالپى 2026 -جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا وزبەكستانعا بارعان تۋريستەر اعىنى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,4 ميلليون ادامعا ارتىپ، %22,6- عا وسكەن.
بۇعان دەيىن قازاقستان وزبەكستاننىڭ نەگىزگى ءۇش ساۋدا سەرىكتەسىنىڭ بىرىنە اينالعانى حابارلانعان بولاتىن.