وزبەكستاندا قىمىزعا سۇرانىس ارتتى
استانا. قازاقپارات - وزبەكستاندا سوڭعى جىلدارى قازاقتىڭ ۇلتتىق سۋسىنى - قىمىزعا سۇرانىس ارتتى. سونداي-اق جىلقى ەتىنەن تاعام ازىرلەيتىن ارنايى ءدامحانالار كوپتەپ اشىلىپ، ول ورىندار جەرگىلىكتى حالىقتىڭ سۇيىكتى ورنىنا اينالعان.
ماديار شەرمانوۆ - اتا كاسىپتى دوڭگەلەتىپ وتىرعان جانداردىڭ ءبىرى. جەتى بيە بايلاپ، ساۋمالى مەن قىمىزىن ارىسى - تاشكەنتكە، بەرىسى - اۋىلعا ساتادى. سۇرانىستىڭ كوپ بولعانى سونشا، ونىمدەرىن تەك تاپسىرىسپەن وتكىزەدى.
ماديار شەرمانوۆ، جۇدىرىق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى:
- كافەلەرگە 100-150 ليتر اپارامىز. سۇرانىس كوپ وتە. كليەنتتەر مىنا كۇنى كەرەك ەدى دەپ ايتىپ قويادى. الداعى ۋاقىتتا 10-15 جىلقى ساۋامىز.
جۇدىرىق اۋىلىندا قالىڭ قازاق قونىستانعان. دەنى بيە بايلاپ، مال بورداقىلايدى. جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ايتۋىنشا سوڭعى جىلدارى قامبار اتا تۇقىمىنىڭ ەتى مەن سۇتىنە قىزىعۋشىلار ەداۋىر كوبەيىپتى.
سۇيىندىك قالىبەكوۆ، جۇدىرىق اۋىلىنىڭ تۇرعىنى:
- قازاق حالقى عانا ەمەس، وزبەك حالقى دا جىلقىنىڭ ەتىنە، سۇتىنە، ساۋمالىنا قىزىعىپ، ەمدىك قاسيەتى زور بولعاندىقتان كوپشىلىك جەردە ساۋمالدى ىزدەپ ىشەتىن جاعدايعا جەتتى.
جاقسىلىق جورىقبايەۆ، شىرشىق قالالىق قازاق ۇلتتىق مادەني ورتالىعىنىڭ ءتوراعاسى:
- قىمىزدىڭ كوپ دەرتكە داۋا ەكەنىن وزبەك اعايىندار ەندى ءتۇسىنىپ جاتىر. قازىر اۋىلدارعا بارساڭىز، بيە بايلايتىندار، الگى قىمىزداردى تويحانالارعا وتكىزىپ، تىرشىلىك ىستەپ جاتقاندار كوبەيدى. قانداستارىمىزدىڭ قىمىزعا دەگەن سۇرىناستى ءتيىمدى پايدالانىپ، ءوندىرىستى جولعا قويۋى ۇلتتىق ءداستۇردى ساقتاپ، ونى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرمەك.
24.kz