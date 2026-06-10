الاكول مەن قاپشاعايداعى قاۋىپسىزدىكتى جاساندى ينتەللەكت باقىلايدى – ت ج م
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار سۋ ايدىنىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر.
بۇل جونىندە و ك ق وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە ق ر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اسەت جىلقايداروۆ ايتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جۇيەلەر جاعالاۋ ايماقتارىنداعى قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ جانە توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ورناتىلىپ جاتىر.
- اتالعان جۇيەلەر الاكول كولىندە، قاپشاعاي سۋ قويماسىندا جانە الماتى قالاسىنىڭ سۋ ايدىندارىندا ورناتىلدى، - دەدى ءتوراعا ورىنباسارى.
مينيسترلىك وكىلىنىڭ سوزىنشە، بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرى سۋ ايدىندارىنداعى جاعدايدى باقىلاۋعا، قاۋىپتى ارەكەتتەردى دەر كەزىندە انىقتاۋعا جانە قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋىنە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالايىق، سۋ ايدىندارىندا سوڭعى ەكى جىلدا 9 قۇتقارۋ ستانسياسى سالىندى.