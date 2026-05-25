وزبەكستاندا ءۇش مىڭعا جۋىق قازاق بالاسى مەكتەپ ءبىتىردى
استانا. قازاقپارات - بيىل وزبەكستاندا 472 مىڭ وقۋشى تۇلەك اتاندى. ولاردىڭ 3 مىڭعا جۋىعى قازاق مەكتەبىن ءتامامداپ وتىر. قاراكوزدەردىڭ دەنى تاريحي وتاندارىنا كەلىپ، بىلىمدەرىن شىڭداپ، مامان يەسى اتانۋعا نيەتتى.
قازىر كورشى ەلدە 150 قازاق مەكتەبى بار. وزبەكستانداعى قازاق ءبىلىم ورداسىنداعى سوڭعى قوڭىراۋ راسىمىنە مەنشىكتى ءتىلشىمىز قاتىسىپ قايتتى. جارتى عاسىردان استام تاريحى بار شىرشىق قالاسىنداعى №17 قازاق مەكتەبى شاھارداعى بەدەلدى ءبىلىم وردالارىنىڭ ءبىرى. تالاي قاراكوز تۇلەپ ۇشقان التىن ۇيا.
سالتاناتتى شاراعا وسى مەكتەپتى 50 جىل بۇرىن ءتامامداعان تۇلەكتەر كەلدى. ءبىلىم ورداسىنا سىي سياپاتتارىن جاساپ، ەستەلىكتەرىن ايتتى.
ءسانيا سەيىتبايەۆا، الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىنى:
- مەكتەپ بىتىرۋشىلەرگە ءبىز قازاق تىلىندە وقۋلىقتار سىيلادىق. ءبىزدىڭ پرەزيدەنتىمىز ۇنەمى ايتىپ جۇرەدى «ءار قازاق مەنىڭ جالعىزىم» دەپ. بىزدە ءوزىمىزدىڭ قازاق بالالارىنا قازاق كلاسسيكتەرىنىڭ كىتاپتارىن بەردىك.
بۇگىن وزبەكستان بويىنشا 472 مىڭ وقۋشى تۇلەك اتاندى. ولاردىڭ 3 مىڭعا جۋىعى قازاق بالالارى. جالپى جىل وتكەن سايىن قاراكوزدەردىڭ سانى ازايىپ بارادى. البەتتە بۇل ءۇردىس مەكتەپتەردىڭ «ارالاس ءتىلدى» بولۋىنا اكەلىپ وتىر- دەيدى مۇنداعىلار.
جايرەم كوشەربايەۆا، مەكتەپ ءبىتىرۋشى:
- مەكتەپتى اياقتاۋ قيىن ەكەن. كوڭىلدى تۇسىرەتىن سەزىمدەمىن. بۇرىن باسقالار ءبىتىرىپ جاتقان كەزدە قاتتى ۋايىمدامايتىن ەدىم. قازىر قاتتى ۋايىمداپ تۇرمىن. بولاشاقتا قازاقستانعا بارىپ جوعارعى وقۋ ورىنىنا تۇسكىم كەلەدى.
جاسمين زامانتايەۆا، مەكتەپ ءبىتىرۋشى:
- الداعى ۋاقىتتا قازاقستانعا بارىپ، ج و و- عا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. مەنىڭ نيەتىم وقىتۋشى بولۋ. جانە سول نيەتكە جەتەمىن، بۇيىرسا.
تۇلەكتەردىڭ دەنى بولاشاقتارىن تاريحي وتاندارىمەن بايلانىستىرعىسى كەلەدى. بۇل رەتتە قازاق ۇكىمەتى وقۋعا نيەتى بار قانداستارعا كوپ جەڭىلدىك قاراستىرىپ وتىر. جوعارعى وقۋ ورىندارىنا ەمتيحان تاپسىرماي، سۇحباتتان ءوتىپ وقۋعا ءتۇسۋ مۇمكىندىگى جاسالعان.
