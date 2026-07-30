وزبەكستاندا باسشىلاردىڭ جۇمىسى سۋدى ۇنەمدەۋىنە قاتىستى باعالانادى
استانا. KAZINFORM - وزبەكستاندا جىل سايىن ناۋرىز ايىندا سۋدى ۇنەمدەۋ مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ بويىنشا ءىس-شارالاردى قامتيتىن «سۋدى ۇنەمدەۋ ايى» اتالىپ وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
سۋ رەسۋرستارىن پايدالانۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ تۋرالى جارلىققا سايكەس، 2027 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ رەسپۋبليكالىق اتقارۋشى ورگاندار باسشىلارى مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارىنىڭ جۇمىسى باسقالارىمەن قاتار اۋىز سۋدى ۇنەمدەۋ جانە سۋمەن جابدىقتاۋ كومپانيالارىنا قاشىقتان دەرەكتەردى بەرەتىن زاماناۋي ەسەپتەگىشتەردى ورناتۋ سياقتى كريتەريلەر بويىنشا باعالاناتىن بولادى.
رەسپۋبليكالىق اتقارۋشى ورگاندار مەن بيزنەس قاۋىمداستىقتار قاشىقتان دەرەكتەردى بەرۋ مۇمكىندىگى بار زاماناۋي سۋ ەسەپتەگىشتەرىن ورناتپاعان جاعدايدا ولار باس پروكۋراتۋرانىڭ باقىلاۋىنا بەرىلەدى.
سونداي-اق، 2027 -جىلدىڭ 1- ساۋىرىنەن باستاپ رەسپۋبليكا بويىنشا بيۋدجەتتىك ۇيىمدار ءۇشىن اۋىز سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ قىزمەتتەرىنە ءبىرىڭعاي تاريفتەر ەنگىزىلەدى.
بۇدان بولەك، اۋىز سۋدى ءوندىرۋ جانە تارتۋ پروتسەستەرىن بولەك ەسەپتەۋ ۇيىمداستىرىلادى.
پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن وزبەكستان ۇكىمەتى اراسىنداعى ترانسشەكارالىق سۋ وبەكتىلەرىن بىرلەسىپ باسقارۋ جانە ۇتىمدى پايدالانۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.